Slot machine 2.0: un’esperienza immersiva

| 14:20 - 18 Dicembre 2021

Chi potrebbe dimenticare l’ebbrezza delle vecchie slot machine con i rulli manuali e la leva pesante che più faceva resistenza, più sembrava portare fortuna in vista di una vincita assicurata. Le macchine di oggi hanno perso molto del glamour di una volta, quando i gettoni della vittoria uscivano dalla bocchetta in basso tintinnando a uno a uno e spesso anche cadendo a terra, ma l’avvento del digitale ha portato anche molte novità una volta impensate. Esplorando la ricca offerta di software di 20Bet, che può contare su oltre un migliaio di slot, sembra di navigare il menu di Netflix con titoli misteriosi, trame da film e ambientazioni con colori e suoni realistici.



Le nuove tecnologie, applicate al gioco online e diventate particolarmente rilevanti negli ultimi due anni di pandemia, sono state un toccasana sia per le aziende di vecchia data e consolidate, come i giganti italiani Lottomatica e Admiral, che per le new entry nate e cresciute con il digitale. Restrizioni e lockdown a parte, le piattaforme telematiche hanno il vantaggio, rispetto ai casinò tradizionali, di consentire l’accesso a utenti di tutto il mondo, in qualsiasi momento e da dispositivi di ogni dimensione. Anche l’incasso delle vincite, che tradizionalmente si faceva cambiando fiche in denaro, avviene ora in modo rapido o spesso addirittura istantaneo con trasferimenti digitali come bonifici bancari, accrediti su carte come PostePay o portafogli digitali del calibro di PayPal.



Se le slot machine si erano già evolute dai rulli manuali con disegni ai monitor digitali con pulsanti e musica, l’avvento del casinò online ha rappresentato una rivoluzione, portando i software sugli schermi degli smartphone all’interno di app. La grafica è ormai talmente ben curata da far assomigliare il gioco d’azzardo alle piattaforme di e-gaming più famose, come Counterstrike o Dota. Eliminati i limiti analogici di una volta, le slot machine di oggi includono numerosi bonus che compaiono all’improvviso nel corso del gioco, come fulmini, bombe o altre immagini a effetto, premiando l’utente con minuti gratis o la decuplicazione delle vincite.



Se la grafica assomiglia a quella dei videogiochi, la storia che sta dietro a ciascun software vale il paragone con i cartoni animati, film e telefilm più amati. Tirare il rullo virtuale delle slot 2.0 di oggi non significa solo sfidare la sorte, ma permette anche di addentrarsi in trame complesse, che riservano nuove sorprese e colpi di scena a ogni giocata. Se le più popolari restano quelle ambientate nell’antico Egitto tra ori e pietre preziose, riscuotono molto successo tra il pubblico anche i rifacimenti di pellicole famose, come Christmas Carol o The Walking Dead, e le cacce al tesoro come Gonzo’s Quest.



Oltre alla modalità di gioco, le slot machine del 21° secolo riscrivono anche l’intera esperienza di esplorazione del casinò: una fase che spaventa spesso i nuovi arrivati con suoni che si sovrappongono e il timore di fare una giocata sbagliata. Le piattaforme online alleviano la tensione, presentando tutti i software in un elenco che assomiglia a quello della televisione via cavo o dei negozi online di app. Gli utenti possono passarli in rassegna con calma e in silenzio, contando spesso anche sulla modalità demo con cui fare partite senza denaro reale e familiarizzare con nuove slot senza correre il rischio di perdere.



A invogliare gli iscritti nuovi e affezionati a restare sulle piattaforme online non contribuiscono solo grafiche, colonne sonore e la comodità di usufruire, in generale, delle slot machine ovunque e in qualsiasi momento. I casinò online fanno infatti a gara tra loro per offrire i migliori bonus agli utenti, promuovendo a turno software diversi con giri gratis oppure incrementando l’ammontare ricaricato in un giorno specifico per incentivare il gioco. La battaglia tra i diversi siti è serrata e si basa proprio, al momento di catturare un nuovo iscritto, sulla quantità e sull’entità dei bonus proposti.



Non c’è dubbio che le slot machine tradizionali con leva, rulli e gettoni tintinnanti mantengano ancora oggi un certo fascino. È vero però che la loro sostituzione con software immersivi e accessibili a tutti ha portato comodità e vincite più elevate per gli utenti, alimentando contemporaneamente un secondo boom del gioco d’azzardo grazie alla modalità online.