Arcangelo d'oro, ma non solo: ecco tutti i premiati del comune di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:07 - 18 Dicembre 2021

L'arcangelo d'oro consegnato al centro antiviolenza Marielle.

Questa mattina (sabato 18 dicembre) si è svolto il saluto di fine anno dell’amministrazione comunale di Santarcangelo, nella sala del Consiglio comunale e in diretta streaming sul sito, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune, dove resta disponibile per la visione. Dal saluto ai collaboratori in congedo alla tessera di socio onorario della Pro Loco, passando per le borse di studio in memoria di Caterina Gambuti, dalle Menzioni speciali all’Arcangelo d’Oro passando per le Benemerenze, ecco l’elenco completo dei riconoscimenti conferiti.



ARCANGELO D'ORO Al centro antiviolenza Marielle: per l’eccellente svolgimento sul territorio di un servizio oltremodo indispensabile, la cui assoluta necessità emerge dai numeri sempre più drammatici della violenza di genere; per il fondamentale presidio di vicinanza assicurato alle donne vittime di violenza, che possono contare con fiducia sulle operatrici del Centro per un’assistenza sentita e qualificata; per l’imprescindibile opera di testimonianza garantita dalla sola presenza del Centro, a concreta dimostrazione dell’esistenza di percorsi possibili di uscita dalla violenza.



COLLABORATORI IN CONGEDO Donatella Casadei, Pier Angelo Fontana, Piera Garattoni, Paola Nicoletti, Maria Rosa Venuto, Roberto Proti e Stefano Rocchi.



BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CATERINA GAMBUTI Aya Chalabi (liceo “Giulio Cesare – Manara Valgimigli” di Rimini), Viola Panighelli (liceo linguistico “Giulio Cesare – Manara Valgimigli” di Rimini), Samuele Pruccoli (istituto tecnico “Giuseppe Garibaldi – Leonardo Da Vinci” di Cesena), Samuele Karol Vitale (istituto tecnico e tecnologico “Odone Belluzzi – Leonardo Da Vinci” di Rimini), Sara Zammarchi (istituto tecnico “Giuseppe Garibaldi – Leonardo Da Vinci” di Cesena) e Martina Camisa (liceo “Alessandro Serpieri” di Rimini).



Tessera di “socio onorario” Pro Loco 2021, consegnata insieme al presidente Filiberto Baccolini

A Germana Borgini, per l’infaticabile attività nell’associazione Passioninsieme, animata con vitalità e inventiva; per l’impegno a favore dei più giovani, in qualità di consigliera della Fondazione Francolini Franceschi; per l’intensa produzione poetica, premiata nel corso degli anni con numerosi riconoscimenti locali e nazionali.



MENZIONI SPECIALI Alla classe quinta B della scuola “Maria Pascucci”, per la vittoria del concorso nazionale “BiciScuola”, promosso da RCS Sport tra le iniziative del Giro d’Italia, con quattro cartelloni dedicati alla mobilità sostenibile e l’impegno nella promozione dei temi ambientali.



Al progetto discografico “Benvenute”, per la sensibilità dimostrata con la realizzazione di un disco interamente al femminile, che ha visto la partecipazione di dodici artiste da tutta Italia, ideato per sostenere l’attività dell’associazione Il Punto Rosa.



A Maurizio Betti, per il risultato conseguito dalla “Bottega di Betti”, selezionata dalla Michelangelo Foundation tra le eccellenze artigianali d’Europa per entrare a far parte della Homo Faber Guide.



A Federico Magalotti, per la vittoria del Campionato europeo di baseball con la nazionale italiana under 12, disputato nella città belga di Mortsel e concluso con il trionfo in finale sulla Repubblica Ceca.



A Rina Molari, per l’impegno volontario nella raccolta di rifiuti su area pubblica, testimonianza di una sensibilità ambientale non comune, esempio da seguire per tutta la cittadinanza e le giovani generazioni.



A Marta Paganelli, per la partecipazione alla quinta edizione dell’evento The Future Makers, piattaforma di confronto sull’ambiente riservata a cento giovani italiani di talento, dopo una selezione tra oltre duemila partecipanti.



BENEMERENZA Al gruppo CiViVo “Ven èulta”, gruppo di cittadini volontari nato per far fronte all’emergenza alimentare e realizzare iniziative pubbliche di solidarietà, per l’impegno a favore delle persone in difficoltà nel drammatico frangente della pandemia, preziosa dimostrazione di generosità e vicinanza per tutta la città.