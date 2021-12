Rimini: nasce la sezione locale dei Radicali, dedicata a Piergiorgio Welby

Attualità

Rimini

| 13:15 - 18 Dicembre 2021

La neocostituta sezione di Rimini dei Radicali.



Venerdì 17 dicembre 2021 si è costituita ufficialmente l'associazione Radicali Rimini "Piergiorgio Welby" dedicata a una figura storica della lotta per l’autodeterminazione, i diritti e le libertà individuali.



Le battaglie sul fine vita di Welby si legano storicamente al territorio di Rimini per il suo ruolo di opinionista sulla Voce di Romagna sotto lo pseudonimo “Il Calibano”, quando già il suo pensiero poteva materializzarsi sul monitor di un computer solo grazie al movimento degli occhi.



L’associazione nasce per portare sul territorio le battaglie di Radicali Italiani, Partito Radicale Nonviolento,Transpartito, Transnazionale, dell’Associazione Luca Coscioni, della campagna pubblica “Meglio legale” e della “galassia radicale”.



"L’obiettivo è quello di proseguire in direzione ostinata e contraria verso la conquista di un pieno Stato di Diritto, parità di genere, diritti dei reclusi con particolare riferimento alla situazione della Casa Circondariale di Rimini, politiche europeiste, diritti delle minoranze, piena e completa partecipazione dei cittadini alla vita politica, eliminazione del regime proibizionista in materia di droghe, pieno raggiungimento di uno Stato laico e lotta ai cambiamenti climatici", spiega una nota.



L’associazione Radicali Rimini "Piergiorgio Welby" vuole anche essere un ponte verso la vicina Serenissima Repubblica di San Marino e ai suoi cittadini, movimenti, associazioni, partiti che lottano per un allargamento dei diritti e libertà individuali dei cittadini sammarinesi e per una maggiore integrazione della Repubblica del Titano nell’Unione Europea.



L’assemblea costitutiva dell’associazione ha eletto segretario Jacopo Vasini e tesoriere Michelangelo Gigli.