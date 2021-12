Calcio Promozione: i tabellini della quindicesima giornata del girone F

Sport

Rimini

| 16:28 - 19 Dicembre 2021

Tabellini Promozione Girone F Emilia Romagna, seconda giornata di ritorno.



Asar - Verucchio 1-2



ASAR:

In panchina:

All. Vanni.

VERUCCHIO:

In panchina:

All. Nicolini.



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 43' pt rig. e 9' st Bruma, 43' st rig. Alberto.

AMMONITI:



Bellaria Igea Marina - Granata



BELLARIA:

In panchina:

All. Fusi.

GRANATA:

In panchina:



ARBITRO: Sartoni di Lugo

RETI: 8' st Campinoti, 23' st Giornali, 32' st rig. Facondini. .

AMMONITI:



Gambettola - S.Ermete 2-2



GAMBETTOLA:

In panchina:

All. Freschi.

S.ERMETE:

In panchina:

All. Righetti.



ARBITRO: Hafidi di Ravenna.

RETI: 19' pt Capellini, 25' pt Bernacci, 45' pt Fuchi, 45' st Gattei Colonna.



Misano - Torconca 1-0



Pietracuta - Gatteo 5-0



Spontricciolo - Novafeltria 0-0



Due Emme - Sampierana 0-0 (anticipo del sabato)



DUE EMME: Golinucci, Taioli, Montesi, Santantonio (41’ st Cattedra), Giordani, Mazzoli (6’ st Averardi), Altieri, Giacobbi, Canali (22’ pt Rossi N.), Gregori, Montesi (16’ st Minguzzi).

In panchina: Ceccaroni, Bartolini, Ulivi.

All. Rossi A.

SAMPIERANA: Zammarchi, Berti, Quaranta, Narducci, Braccini (40’ st Simoncini), Canali, Fabbri (30’ pt Battistini), Petrini, Lanzi, Pippi S. (33’ st Para), Pippi A. (20’ st Quercioli).

In panchina: Bardi, Bravaccini, Iavarone, Fabbri S.

All. Barontini.



ARBITRO: Rossi L. di Cesena.

AMMONITI: Santantonio, Rossi N., Quaranta, Canali, Lanzi, Pippi S., Battistini.



CLASSIFICA: