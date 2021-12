Calcio Promozione: Misano supera 1-0 la capolista Torconca, decide Santoni

Sport

Misano Adriatico

| 17:19 - 19 Dicembre 2021

Santoni trasforma il rigore decisivo.



Misano - Torconca 1-0



MISANO: Alessandrini, Senior, Tonini, Travagliati, Pironi, Londero, Nigro (39' st Moroni), Pontellini, Fabbri (26' st Torsani), Bardeggia (25' st Gravina), Santoni.

In panchina: Pontet, Bastianelli, Antonelli, Kirilov, Diotalevi, Djaha.

All. De Argila:

TORCONCA: Pasini, Franciosi, Cecchi, Pasini, Franca, Tombari (33' st Nicolini ), Mani, Mercuri, Pasolini, Simoncelli , Chiussi (18' st Ortolani).

In panchina: Guenci, Perrotta, Bottoni, Antonacci , Cipiccia, Zavatta.

All. Vergoni.



ARBITRO: Balzano di Rimini

RETE: 12' st rig. Santoni

AMMONITI: Alessandrini, Tonini, Gravina.



MISANO ADRIATICO (a cura dell'ufficio stampa Misano) Derby ad alta intensità al Santamonica tra Misano e Torconca. Primo tempo divertente nonostante le poche occasioni da rete. A rompere gli indugi è il Torconca al 19' con Pasolini che cerca direttamente la rete da punizione dal limite ma Alessandrini è bravo a leggere il tiro e respingere. Poi è il Misano a tenere il pallino del gioco mostrando un bel gioco palla terra che porta prima Fabbri uno vs uno con Pasini, ma l'estremo ospite è bravo a respingere in qualche modo, e poi a liberare Santoni per un bel tiro da fuori area deviato in corner dall'attento Pasini.



Anche il secondo tempo si attesta sugli stessi ritmi ma a differenza del primo mostra tantissime occasioni da rete sin dalle prime battute, quando il Torconca ci prova in mischia ma Alessandrini vola e spazza. All'8' Cecchi cerca la rete da fuori, il suo tiro sporcato diventa molto insidioso per l'estremo locale che in tuffo devia in corner. Al 12' l'azione che cambia il match, Tonini si inserisce in area di rigore ma Tombari in scivolata lo travolge. Rigore per il Misano. Santoni dal dischetto è freddo e batte centrale a portiere battuto. La partita si infiamma con gli ospiti che cercano il pareggio e Alessandrini è costretto agli straordinari per salvare il risultato. Nell'ultima occasione per i locali al 35' Gravina porta a spasso tutta la difesa ospite finché non viene steso in area di rigore, ma per il direttore di gara non c'è nulla. Negli ultimi minuti di fuoco il Pasolini e Pasini N. hanno l'occasione del pareggio senza trovare però la rete.



Il Misano porta a casa così tre punti fondamentali in uno spettacolare derby pre-natalizio.



* A cura dell'ufficio stampa del Misano