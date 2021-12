Calcio Promozione: altro 0-0 tra Spontricciolo e Novafeltria, Tani salva il risultato

Sport

Riccione

| 16:30 - 19 Dicembre 2021

Gli undici iniziali.



Spontricciolo - Novafeltria 0-0



SPONTRICCIOLO: Tani, Gjoshi, Borghini, Mohamed Salah (31' st Meluzzi), Pivi, Ioli, Fantini (11' st Tamburini), Brisigotti, Capriotti, Giovanelli, Fabbri (31' Di Renzo).

In panchina: Martini, Rossi, Borgognoni, Tonti, Cugnigni, Durante..

All. Forchino.

NOVAFELTRIA: Andreani, Pavani, Sartini, Soumahin, Valentini (35' st Radici), Cappello, Niang, Frihat (35' st Crociani), Rizzo (20' st Vivo), Boschetti, Toromani (42' st Colonna).

In panchina: Cappella, Bindi, Antonini, Agostini, Kouassi.

All. Giorgi.



ARBITRO: Milandri di Cesena (Assistenti. Proetto e Pisu di Cesena).



RICCIONE Spontricciolo e Novafeltria replicano lo 0-0 dell'andata, in una partita però dal copione ben diverso, con diverse occasioni da rete e qualche rimpianto in più per gli ospiti. Parte bene la squadra di Giorgi, oggi schierata con il 3-5-2, che sfiora il gol al 2' con una girata di Rizzo, la palla termina di poco a lato. Lo Spontricciolo risponde al 7' con una pregevole scambio in velocità che libera al tiro Fabbri, conclusione rasoterra bloccata a terra da Andreani. Al 23' ancora gli ospiti pericolosi grazie a una ripartenza avviata da Sartini, bravo a liberare Rizzo, l'uno-due con Frihat porta al tiro il giovane centrocampista del Novafeltria la cui mira è di poco imprecisa: la palla termina alta. Cinque giri di lancette dopo la squadra di Giorgi guadagna un corner, sulla respinta della difesa si avventa Toromani che cerca il tiro da fuori area, palla di nuovo alta. Nella ripresa al 60' Spontricciolo vicino al gol a seguito di una palla persa in fase di impostazione da Frihat: la ripartenza si conclude con il tiro a giro di Brisigotti che sfiora l'incrocio dei pali. Tre minuti dopo Andreani con un'uscita tempestiva blocca una pericolosa azione dello Spontricciolo. Il portiere avvia rapidamente il contropiede rifinito da Boschetti per Rizzo, che entra in area e con una potente conclusione impegna Tani. Nel finale Giorgi cambia modulo, passando dal 3-5-2 al 4-3-3, con Radici inserito in prima linea a fianco di Vivo, subentrato già a Rizzo, e Boschetti: i gialloblu cercano di portare a casa la posta piena, approfittando anche di un po' di stanchezza tra i giocatori avversari. All'84' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Cappello incorna senza inquadrare il bersaglio. All'89' Boschetti salta due avversari in dribbling e triangola con Vivo, ben posizionato in area all'altezza del dischetto. Boschetti calcia a botta sicura, ma Tani con un grande riflesso respinge, salvando il risultato. E' l'ultima occasione della gara. Il Novafeltria, tra le cui fila oggi ha esordito l'ex Riccione Riccardo Colonna, classe 1999, tornerà in campo giovedì 23 dicembre. Il recupero con l'Asar si disputerà in notturna a Savignano (ore 21.30).



ric. gia.