Calcio D, Lentigione agguantato nel recupero a Carpi: 2-2. Exploit del Ravenna: 0-3

| 17:23 - 22 Dicembre 2021

Foto Venturini.



Turno infrasettimanale pre-natalizio per l’intera serie D. Nel Girone D, colpo grosos della Sammaurese sul campo del Mezzolara e del Ravenna a San Donnino. Sfuma nel recupero quello del Lentigione sul campo dell'Athletic Carpi. Non si sono giocate Fanfulla-Forlì e Ghiviborgo - Seravezza per casi di positività nelle squadre di casa.

I tabellini

Aglianese-Prato 2-0 (29' rig. Giordani, 48' Artioli)

Alcione Milano-Bagnolese 1-0 (55' Manuzzi)

Athletic Carpi-Lentigione 2-2 (15' Sivilla, 34' Formato, 63' Formato, 92' Boccaccini)

Correggese-Tritium 1-0 (46' Riccò)

Borgo San Donnino-Ravenna 0-3 (28' Saporetti, 58' rig. Guidone, 65' Podestà)

Fanfulla-Forlì rinviata

Ghiviborgo-Seravezza rinviata

Mezzolara-Sammaurese 2-3 (3' rig. Merlonghi, 5' Dall'Osso, 45' Gurini, 51' rig. Cortesi, 75' Giannini)

Real Forte Querceta-Progresso 2-2 (41' Della Pina, 52' aut. pro Real Forte Querceta, 73' Gulinatti, 78' Esposito)

Rimini-Sasso Marconi 3-0 (25' Mencagli, 55' Tommassini, 61' Tonelli).

LA CLASSIFICA

*Rimini 42, Ravenna 37, **Lentigione 36, Mezzolara 31, *Aglianese, Sammaurese 28,

Correggese 27, Athletic Carpi 25, Alcione, Real Forte Querceta, *Seravezza 21,

Prato, Sasso Marconi 20, Bagnolese 19, *Fanfulla, *Forlì 18, Progresso 16,

*Borgo San Donnino, **Ghiviborgo 14.

* una partita in meno.