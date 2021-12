FOTO Rimini, scontro tra due auto in via Santa Cristina: ferite due donne trasportate in ospedale

Cronaca

Rimini

| 10:27 - 18 Dicembre 2021

Incidente questa mattina sulla strada Santa Cristina, che da Rimini arriva a Verucchio. Per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes station wagon si è scontrata con una Polo all’altezza dell’incrocio tra via Carpi e via Mirandola. Erano le 10 circa e sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica per soccorrere due donne rimaste ferite. Si tratta della conducente della Polo e di un passeggera dell’altra vettura, trasportate in ospedale per le ferite riportate. Sul posto anche le Forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.