Basket B, RivieraBanca: nel Campetto Ancona l'ex play classe 1990 Lorenzo Panzini

| 22:22 - 17 Dicembre 2021

Penultimo impegno del 2021 per RivieraBanca Basket Rimini che domenica 19 dicembre alle ore 18 presso il nostro PalaFlaminio affronterà Il Campetto Ancona, formazione attualmente in sesta posizione della classifica a pari punti proprio con i biancorossi (16, record: 8-4), nella tredicesima giornata di campionato.

I marchigiani, guidati in panchina da un anconetano doc come Coach Piero Coen, sono super competitivi e puntano con forza alle prime quattro posizioni del girone C grazie ad un ampiezza e qualità di roster, nonchè ad un'ottima organizzazione societaria e di staff. Ancona ha ritrovato la serie B ormai quattro stagioni fa ed annata dopo annata ha saputo costruire, grazie a molte risorse del territorio, un progetto solido ed ambizioso.

In cabina di regia troviamo un altro 'indigeno' come il playmaker classe 1990 Lorenzo Panzini, ben noto al pubblico riminese per aver disputato due stagioni in maglia biancorossa (Legadue 2007/2008, playoff serie B 2015/2016): giocatore di assoluto valore per la categoria che vanta ben 5 promozioni in A2 nella sua carriera, sin qui a referto con 9.5 punti e 4.5 assist di media a partita. Al suo posto esce dalla panchina il play/guardia classe 1994 Tommaso Minoli, arrivato in estate dopo il salto di categoria ottenuto lo scorso anno con Chiusi.





Tanti punti nelle mani per il reparto esterni di Ancona: su tutti il nativo di Ancona Simone Centanni, guardia classe 1991, che viaggia a 12.5 punti di media col 30% da tre punti: miglior marcatore della serie B 2018/2019 con 21.6 punti di media, un vero pericolo per tutte le difese. Al suo fianco troviamo l'ala classe 1996 Alberto Cacace, giocatore molto solido che imbuca 11 punti di media a partita con 4.3 rimbalzi. Dalla panchina Coach Coen pesca una sorpresa per questo campionato come l'under Thomas Aguzzoli, guardia/ala classe 2000, che sin qui sta esprimendo un buon livello come dimostrano i 7.1 punti di media in 20' d'impiego ed i 4.2 rimbalzi catturati.

Non è da meno il blocco lunghi dei marchigiani che possono contare, nel ruolo di '4', su un altro anconetano come Yannick Giombini, ala classe 2001 allenato da Coach Mattia Ferrari nella prima parte della scorsa stagione a Casale Monferrato, mentre dalla panchina troviamo il centro classe 1990 Simone Pozzetti che contribuisce con 8.3 punti e 6.8 rimbalzi di media.

Il ruolo di 'totem' viene diviso tra il centro classe 1992 Andrea Quarisa, già partecipe ai playoff dell'A2 in maglia Verona, che sfiora la doppia doppia di media con 9.9 punti e 9 rimbalzi di media, ed il pari ruolo classe 2002 Veselin Gospodinov, gigante bulgaro da 206 cm che si ritaglia 9' di media a partita.