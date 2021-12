Riccione Civica si prepara alle elezioni: "siamo in espansione tra i moderati"

Attualità

Riccione

| 17:46 - 17 Dicembre 2021

Riccione Civica.



La campagna elettorale è iniziata e Riccione Civica a due anni dalla sua costituzione si prepara alle amministrative 2022 potenziando la squadra. “Sono stati due anni di lavoro intenso e costante. In Consiglio comunale abbiamo sempre fatto sentire la nostra voce, analizzato ogni scelta e informato puntualmente i cittadini – dichiara il Coordinatore Andrea Delbianco – Siamo cresciuti grazie al lavoro svolto e al costante supporto del nostro gruppo di sostenitori tanti cittadini che riconoscendo il nostro lavoro, si sono avvicinati in questi ultimi mesi desiderosi di lavorare con noi sul programma”.



Per ciò che concerne le alleanze, Riccione Civica in una nota evidenzia: "convidieremo la nostra visione di città con quelle forze politiche e con gli esponenti che riterrà interlocutori credibili e coerenti agli occhi della comunità, qualità e caratteristiche chiave che ricerchiamo nei nostri futuri partner, prima di attivare il necessario percorso partecipativo con cittadini, categorie economiche e parti sociali". Viene comunque evidenziata l'espansione tra i moderati di centro-sinistra e centro-destra, "che hanno apprezzato con interesse il nostro percorso liberale".



Nella foto una rappresentanza del gruppo:



Alessandro Bartorelli

Andrea Delbianco

Roberto Mengucci

Elia Campagna

Roberta Pontrandolfo

Marco Foschini



Baldino Gaddi

Michela Ronci

Ester Sabetta

Marisa Grossi



Emanuela Cenni

Cinzia Ricci

Debora Lucci

Simona Mulazzani