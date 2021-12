Capodanno, tolleranza zero per le feste abusive e rispetto norme anti Covid

Attualità

Rimini

17 Dicembre 2021

Riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 17 dicembre 2021.



Oggi (venerdì 17 dicembre) nuova riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per pianificare i servizi di controllo del territorio in occasione delle festività natalizie. Il Prefetto Forlenza ha raccomandato "la più scrupolosa osservanza nell’applicazione delle disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio, al fine di assicurare lo svolgimento dei diversi eventi programmati in una cornice di sicurezza, anche per i profili di safety e di security”.



Per ciò che concerne gli eventi di fine anno, sarà obbligatorio l'impiego delle mascherine. L'accesso alle aree di festa sarà consentito rispettando limiti di capienza, distanze di sicurezza e con il controllo del green pass in appositi varchi di ingresso, con attenzione affinché non si verifichino assembramenti esterni al luogo dell'evento. I sindaci dovranno adottare ordinanze di divieto di vendita di alcol e di uso di bottiglie in vetro. Dalla Prefettura garantiscono che sarà applicata tolleranza zero verso le feste abusive e rigido contrasto per eventuali rave party.