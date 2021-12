Rimini, niente manifestazioni di protesta nelle piazze fino al 31 marzo

Attualità

Rimini

| 17:29 - 17 Dicembre 2021

Piazza Cavour di Rimini.



Prorogato fino al 31 marzo 2022 il divieto di manifestazioni di protesta, cortei e sit-in in piazza Cavour, piazza Tre Martiri e piazza Malatesta di Rimini. Rimangono escluse dai divieto, esplicitamente, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le iniziative direttamente attinenti alle finalità di culto, promosse dagli organismi associativi delle comunità religiose; ma anche gli eventi, le manifestazioni, le cerimonie e le celebrazioni organizzate da enti pubblici. Oggi (venerdì 17 dicembre), in seno al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto ha ufficializzato la proroga, in coerenza con il decreto con cui il Governo ha prolungato al 31 marzo 2022 lo stato d'emergenza sanitaria.