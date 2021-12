Riccione, torna il festival della street dance: oltre mille prenotazioni in 18 hotel

Attualità

Riccione

| 17:02 - 17 Dicembre 2021

Presentazione dell'edizione 2021 di Mc Hip Hop Contest.



Dal 3 al 6 gennaio 2022 torna a Riccione l’Mc Hip Hop Contest, il grande festival della danza urbana organizzato da Idea s.r.l/Cruisin’, con il Patrocino del Comune di Riccione, la collaborazione di Costa Hotels e di Federalberghi Riccione, Radio Bruno media partner. L’Mc Hip Hop Contest giunge alla sua ventiseiesima edizione e presenta un ampio programma di contest, stage e spettacoli.



“The next generation” è il claim che accompagna l’Mc Hip Hop Contest 2022, per sottolineare la volontà di mettere al centro i bisogni, le idee, le aspirazioni, i talenti di chi, oggi, può costruire il suo miglior domani. Proprio per stimolare e offrire il massimo delle opportunità il programma di studio dell’Mc Hip Hop Contest 2022 supera quanto è stato proposto nelle sue passate edizioni, coinvolgendo un cast di oltre trenta ballerini, coreografi, artisti, giurati di fama internazionale.



Un team davvero straordinario che solo all’Mc Hp Hop Contest è possibile incontrare e che ogni giorno, al Palazzo dei Congressi e al Palazzo del Turismo di Riccione, è protagonista di un ampio planning di lezioni che compongono tre diversi percorsi di studio.



Tra i grandi protagonisti di questa edizione: Sadeck ballerino, coreografo e designer francese ideatore del collettivo Géométrie Variable. vincitore dell’ultima edizione italiana di “Tu si que Vales”, ha lavorato come coreografo per grandi artisti come Shakira, David Halliday, Mohumbi; Laccio per il secondo anno direttore artistico di XFACTOR, è oggi il talento più ricercato dai grandi programmi televisivi e dai maggiori brand di moda; Etienne eclettico ballerino protagonista nei videoclip dei più grandi artisti internazionali tra i quali Prince, Gery Halliwel, Robbie Wiliams e Kylie Minogue.



L'evento come di consueto avrà una ricaduta significativa sul turismo invernale, con 1100 circa prenotazioni nei 18 hotel coinvolti.