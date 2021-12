Covid, boom di positivi nel riminese: 302. Ricoveri in terapia intensiva 14

Attualità

Rimini

| 16:06 - 17 Dicembre 2021

Bollettino Covid 17 dicembre 2021.



Nel riminese 302 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2, 174 sintomatici e 128 asintomatici. Cresce ancora la curva del contagio: la media settimanale sale da 196 a 235, con 1174 casi settimanali. Quattordici i ricoveri in terapia intensiva (+1), non si registrano decessi.



In regione i decessi sono 15, età media 88 anni. I nuovi casi sono 2507 su 40.338 tamponi con tasso di positività in aumento al 6,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 102 (-4, tre i nuovi ricoveri), nei reparti Covid sono in calo a 989 (-1).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 526 nuovi casi; seguono Modena (374), Reggio Emilia (353) e Rimini (302). Quindi Parma (213), Ravenna (199), Ferrara (122), Forlì (119). Poi Piacenza (113), Cesena (112) e, infine, il Circondario Imolese (74).



"In Emilia-Romagna così come nel Paese i contagi sono in aumento - afferma l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. La campagna vaccinale è fondamentale, con le prime dosi per chi ancora non l'ha fatto, le terze dosi di richiamo e le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. I numeri stessi dimostrano la grande efficacia dei vaccini: negli ultimi giorni abbiamo registrato un numero maggiore di positivi rispetto a un anno fa, ma molti meno ricoveri e decessi di quelli di dodici mesi fa, quando erano in vigore misure restrittive, mentre oggi le attività economiche sono aperte e la socialità possibile. Ma oltre ai vaccini serve il rigoroso rispetto delle regole: l'uso di mascherine, il distanziamento e l'evitare assembramenti, il lavaggio delle mani. Lo ribadisco, non possiamo derogare dal rispetto delle regole, solo grazie ad esse e ai vaccini possiamo continuare a contrastare la pandemia con efficacia".