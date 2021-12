Basket C Silver, Titans: ultima gara dell'anno ad Urbania

Sport

Repubblica San Marino

| 15:50 - 17 Dicembre 2021

Il coach dei Titans Porcarelli.

Non si gioca di sabato, per questa volta. L’ultima partita del 2021 dei Titans andrà in scena dopodomani, domenica 19 dicembre, a Urbania (palla a due alle 18). Non una gara qualunque, ma il remake di una sfida vista parecchio negli ultimi anni. Sempre, però, con Urbania vincente tra le mura amiche. Per questo motivo, e primariamente per aggiungere due punti in classifica, la Pallacanestro Titano è pronta alla battaglia…

«L’unico campo che non abbiamo mai espugnato in questi anni – ricorda coach Porcarelli -, anche per questo motivo non sarà una gara ordinaria. Poi c’è il fattore tecnico e Urbania è oggettivamente un’ottima squadra, appena a ridosso delle prime. Sono reduci da tre vittorie consecutive e l’ultima è un 72-38 con Acqualagna, dunque attenzione»

Che tipo di squadra è Urbania?

«Sono gli stessi del girone d’andata, con in più Matteucci che quella volta non c’era. Hanno caratteristiche ben precise, sfruttano bene il 2.18 Di Coste e possono disporre di esterni fisici che sanno giocare fronte e spalle a canestro. La loro difesa sta concedendo veramente poco. All’andata fu una partita equilibrata che risolvemmo solo negli ultimi cinque minuti e finì 61-56. Dovremo esser bravi a reagire ai momenti di difficoltà proprio come successe nella gara del girone d’andata»

Il programma prevede, oltre a Urbania – Titans di domenica, le partite di domani tra Fossombrone e Acqualagna, Basket Giovane e Montemarciano, Jesi e Loreto.

Il campionato riprenderà poi l’8 gennaio 2022, con la Pallacanestro Titano in trasferta ad Acqualagna.

CLASSIFICA

Fossombrone 16 (8-1)

Pall. Titano 16 (8-1)

Montemarciano 12 (6-2)

Urbania 12 (6-3)

Acqualagna 6 (3-6)

Basket Giovane 4 (2-7)

Loreto 4 (2-7)

Jesi 0 (0-8)