Covid, un decesso a San Marino. Anziani vaccinati nella Rsa positivi ma asintomatici

15:43 - 17 Dicembre 2021

Foto Simone Fiorani.

A San Marino è deceduta una 82enne affetta da Covid-19. Lo riporta l’Iss in una nota, con gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia: i casi attivi scendono a 753 (-1), mentre i ricoveri complessivamente diminuiscono 19 (-1), ma aumentano quelli in terapia intensiva (6, +3). In isolamento domiciliare si trovano 734 persone, in quarantena sono 283.



Il virus ha colpito anche la Rsa La Fiorina: tre anziani asintomatici sono precauzionalmente in ospedale, altri otto ospiti, sempre asintomatici, sono stati spostati in isolamento nella stessa casa di riposo.