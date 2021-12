Santarcangelo, la fabbrica di ferro battuto dimessa diventa il laboratorio di Babbo Natale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:19 - 17 Dicembre 2021

Babbo Natale a Santarcangelo..lavora in una vecchia fabbrica di ferro battuto.



Sabato 18 e domenica 19 a Santarcangelo apre la fabbrica dei giochi di Babbo Natale, in una vecchia fabbrica di ferro battuto chiusa da oltre 30 anni. L'evento è



Oltre a far provare un emozione si vuole far scoprire anche ai bimbi un luogo segreto ma carico di significato storico: l'officina, perfettamente conservata, è un vero e proprio museo con attrezzature ed oggetti realizzati in ferro battuto dal maestro Fonso Giorgetti.



L'iniziativa, inserita in Lómm, il programma di eventi Natale e Capodanno di Santarcangelo di Romagna, ha uno scopo solidale e inclusivo. I bambini potranno consegnare a Babbo Natale i giochi da "ristrutturare", che saranno poi donati dai volontari di "Ven èulta", insieme ai pacchi viveri, alle famiglie in difficoltà".