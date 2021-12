Calcio D, il Ravenna in attacco pesca l'ex Rimini Mendicino. Kouko lascia l'Aglianese

Sport

Ravenna

| 14:49 - 17 Dicembre 2021

Ettore Mendicino.



Movimenti in atatcco nel girone D. Il Ravenna ha raggiunto l’accordo con Ettore Mendicino. Attaccante nato a Milano nel 1990 è cresciuto nel settore giovanile della Lazio prima di una lunga esperienza. Sono oltre 300 le presenze tra i professionisti impreziosite da 56 reti. Ha vissuto una parentesi anche nel Rimini in serie C (7 partite). Nel suo curriculum anche 4 presenze in serie A con i biancocelesti e l’accoppiata campionato-coppa Italia serie C con la Salernitana. Indosserà la maglia numero 9.

Perde invece due pedine preziose l'Aglianese: se ne vanno gli attaccanti Daniel Kouko e Alessandro Bertini, rispettivamente allo Sporting Franciacorta e alla Pro Livorno Sorgenti.



Il Prato ha tesserato Simone Palermo, centrocampista classe 1988. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, con la quale ha esordito in Seria A, Palermo ha poi intrapreso una carriera che l’ha visto collezionare 80 presenze in Serie B - di cui 4 con il Treviso e 76 con la Virtus Entella - ed oltre 180 in Lega Pro con le maglie di Pistoiese, Pro Patria, Foggia, Piacenza, Gubbio e Cremonese. Ha Ha iniziato la stagione con la maglia del Rieti.