Dopo la rissa, discoteca vietata per un anno a due giovani

Cronaca

Rimini

| 14:44 - 17 Dicembre 2021

Non potranno entrare in una discoteca di Misano per un anno: due 18enni sono stati sottoposti al Dacur (divieto d'accesso alle aree urbane), provvedimento nato sulla scia del Daspo applicato alle manifestazioni sportive, in quanto denunciati lo scorso 9 novembre per una rissa scoppiata, l'8 agosto, all'ingresso della discoteca. I due giovani hanno precedenti per reati contro la persona: non potranno entrare nella discoteca, ma neanche stazionare e fermarsi nelle adiacenze del locale, solo transitare. Un altro Dacur sarà emesso nei prossimi giorni nei confronti di un terzo giovane. La violazione alla disposizioni del provvedimento comporta reclusione da 6 mesi a 2 anni, multa da 8000 a 20.000 euro.