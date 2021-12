Nuova piscina di Viserba: lavori al via nel 2022, sarà pronta in 18 mesi

Attualità

Rimini

| 14:26 - 17 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Il progetto di realizzazione della nuova piscina comunale a Viserba è stato l'argomento al centro del confronto della II e III commissione consigliare, che si è riunita in seduta congiunta per discutere le mozioni presentate dai consiglieri Murano Brunori e Renzi. L'occasione per l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, di fare il punto su "una delle opere principali del nostro mandato – ha sottolineato l'assessore – che andrà a colmare una lacuna dotando Rimini di un impianto che non sarà una piscina di quartiere, ma il nuovo polo dell'acqua della città".



L'assessore Morolli ha evidenziato i "numerosi confronti con residenti, rappresentanti delle scuole e delle associazioni sportive, che rappresentano i principali utilizzatori dell'impianto" e che la realizzazione della piscina "consentirà di ridisegnare l'area tra via Sacramora e via Baroni, dotata di ulteriori servizi e attrezzature come il campo da basket, il campo da calcetto, l'area sgambamento cani e un parco giochi inclusivo".



In commissione è stato inoltre ripercorso l'iter del progetto, ad oggi (venerdì 17 dicembre) approvato nella sua fase preliminare e che recepisce le esigenze e i bisogni raccolte dai vari stakeholder. Per l'individuazione della collocazione della piscina, sono state prese in considerazione tutte le aree già nella disponibilità dell'amministrazione comunale, in modo da poter avere tempi più rapidi per l'avvio della progettazione e quindi della realizzazione. Sono state quindi escluse l'area di Rivabella, che per rientrare nelle disponibilità dell'amministrazione avrebbe dovuto essere oggetto di una lunga e non scontata contrattazione (come è stato per l'area dove sorge l'impianto per rugby e basket, aree ottenute dopo un confronto durato sei anni), così come non è idonea l'area dell'ex Corderia, oggetto di piano particolareggiato di iniziativa privata e che presenta aree sottoposte a vincolo boschivo. Circa 24 ettari (quasi otto campi di calcio) di verde pubblico che diventeranno un grande parco urbano a disposizione di tutti.



Il nuovo complesso sportivo, del valore complessivo di circa 8 milioni, sarà dunque realizzato a Viserba Monte nell'area tra via Sacramora e via Baroni e sarà dotato di una vasca principale da 10 corsie, con dimensioni 25x25 metri e profondità variabile da 1,50 a 2,00 metri e due vasche di dimensioni 6x20 m e 6x10 metri, dedicate all'acqua fitness, avviamento al nuoto per ragazzi e avvicinamento al nuoto per bambini.



"Anche la scelta di realizzare un impianto di 25 metri anziché da 50 nasce dal confronto con le associazioni sportive e gli stakeholder", spiega Morollli, "e dalla considerazione che il nostro impianto nasce in un contesto diverso. C'è già l'offerta di piscine olimpioniche a Riccione e San Marino, si correrebbe il rischio di una sovrapposizione che non gioverebbe a nessuno. L'impianto riminese nasce per dare una risposta di servizi alla città".



A breve sarà firmato il contratto per circa 200mila euro per la progettazione definitiva alla ditta che si è aggiudicata l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la valutazione in primis degli aspetti tecnici e poi quelli economici. Il raggruppamento vincitore avvierà la progettazione definitiva ed esecutiva e l'acquisizione di tutti necessari nulla osta per avviare nel 2022 i lavori, che dovrebbero completarsi nell'arco di un anno e mezzo. L'eventuale stop alla progettazione avrebbe conseguenze sia in termini economici, sia per quanto riguarda le tempistiche dell'opera "che, oltre ad essere attesa da tanti anni da un quartiere che ha il maggior numero di residenti dell'intera città - conclude l'assessore Morolli - con la sua realizzazione andrà a riqualificare, rigenerare e arricchire di servizi sportivi e pubblici l'intera area".