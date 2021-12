Rimini, il sindaco dà il via alla settimana dell'economia alla scuola Valturio

Attualità

Rimini

| 14:20 - 17 Dicembre 2021

Il sindaco Jamil Sadegholvaad durante l'incontro di questa mattina (venerdì 17 dicembre).



Con il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad è partita questa mattina (venerdì 17 dicembre) la "Settimana dell'Economia", importante evento didattico per gli studenti del Valturio sui temi della sostenibilità che si struttura lunga una settimana densa di incontri. Un ricco calendario - programmato da oggi fino al 23 dicembre - che hanno organizzato gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Tecnico Economico Statale "Valturio" di Rimini e che avrà come argomenti centrali temi attualissimi: dallo sviluppo sostenibile, alla blue economy, dal marketing strategico, all'energia, la geopolitica e i cambiamenti climatici, fino allo shopping del digital marketing e al wellness. Un momento di confronto con ospiti di rilievo con l'obiettivo di favorire il costruire di relazioni efficaci per i ragazzi della scuola di economia, che guardano al loro futuro imprenditoriale.