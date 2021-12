Rimini, inaugurate otto fermate del Piedibus a Torre Pedrera

Attualità

Rimini

| 14:17 - 17 Dicembre 2021

Fermata del Piedibus a Torre Pedrera.



Sono state inaugurate questa mattina (venerdì 17 dicembre), in presenza dell'assessore alla mobilità Roberta Frisoni, delle insegnanti e dei bambini della scuola Carla Ronci, le 8 fermate del "piedibus" di Viale Giuba e Viale Nairobi.



Le nuove 8 fermate - 4 della linea 'gialla' e 4 della linea 'blu' - sono state realizzate grazie alla partecipazione dei bambini della classe 2A che hanno aderito al progetto regionale "Laboratorio Agenda 2030 a scuola", svoltosi nell'anno scolastico 2020-2021. Un progetto che li ha visti coinvolti nella realizzazione di un percorso virtuale sulla piattaforma "Kids go Green" che ha l'obiettivo di incentivare sulla mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola.



Il percorso di viaggio denominato "Giovannino perdigiorno in Valmarecchia" è stato co-progettato e sviluppato dalla classe insieme al Ceas (Centri educazione alla sostenibilità) del Comune di Rimini, nell'ambito del progetto 'La sostenibilità come processo di apprendimento', finanziato da Regione Emilia-Romagna e Ministero Ambiente (MATTM), con l'obiettivo di facilitare la conoscenza e promuovere l'Agenda 2030 a scuola attraverso una didattica attiva e trasformativa, consapevole della dimensione sociale e costruttiva dei saperi e della complessità dei fattori che influiscono nei processi educativi. La realizzazione e la grafica delle fermate è stata a cura del Piano Strategico Srl



.