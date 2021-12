Babbo Natale arriva in moto in Alta Valmarecchia: la bella iniziativa per bimbi e anziani

Attualità

Novafeltria

| 07:44 - 18 Dicembre 2021

Il gruppo dei Babbo Natale "motorizzati" dell'Alta Valmarecchia.



Babbo Natale in Alta Valmarecchia arriva in moto, al motto di "siamo fullgass!". Un gruppo di amici di Casteldelci infatti salirà in sella ai propri bolidi, con l'immancabile barba bianca e il costume rosso, per portare un sorriso a bambini e anziani. Una bella iniziativa che torna dopo l'emergenza Covid, nata su idea di due amici di Casteldelci, Danilo Trebbi e Roberto Giovanetti. I due facevano parte di un gruppo di appassionati motociclisti e hanno deciso di coinvolgere gli amici in questa bella avventura natalizia. Grazie al contributo degli sponsor, sono stati acquistati dolciumi e regali da consegnare a bambini e anziani. "All'inizio è nata come una cosa piccola, ristretta a Casteldelci", racconta Veronica, figlia di Danilo, anche lei coinvolta fin da subito nell'iniziativa. Poi è arrivata anche la chiamata da Novafeltria per partecipare al Dolce Natale. Così, per il Natale 2021, i bikers natalizi saranno protagonisti in due occasioni. La prima, domenica 19 dicembre, al Dolce Natale di Novafeltria edizione 2021; la seconda, venerdì 24 dicembre, nei comuni e relative frazioni di Casteldelci, Sant'Agata Feltria e Pennabilli. La partenza alle 9.15 dalla località la Giardiniera e arrivo alle 17.30 a Molino di Bascio, per un totale di 17 tappe. "E' un giro lungo - sottolinea Veronica - ma non vediamo l'ora. Siamo partiti che eravamo una decina, ora il gruppo è raddoppiato e siamo felici, perché l'inziativa è bella ed è bello vedere partecipazione". (r.g.).