Fondi Pnrr, Coriano costituisce gruppo di lavoro per 'intercettare' i contributi

| 12:35 - 17 Dicembre 2021

Il sindaco di Coriano Spinelli durante l'incontro di questa mattina (17 dicembre) in Provincia.



Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituisce, come noto, una grande opportunità per i comuni. Coriano ha costiuito, tramite la giunta, un gruppo di lavoro, formato dal sindaco e dai funzionari comunali interessati, per analizzare il quadro normativo relativo al Piano in questione e monitorare i bandi per l’assegnazione delle risorse. Inoltre il gruppo di lavoro è stato istituito per proporre e sviluppare sinergie con altri enti del territorio, al fine di potenziare la capacità di intercettare i fondi e gestire le risorse secondo gli standard prefissati, predisporre i progetti in coerenza con il Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 ma anche con gli obiettivi strategici del PNRR e con il Piano Triennale per l’informatica.



Tra gli obiettivi strategici: il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione; la digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA; la trasformazione della Pubblica Amministrazione rendendola più semplice per cittadini e imprese riducendo tempi e costi e contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro; la riduzione del Digital Divide; l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici. E di questo, ma non solo, si è parlato questa mattina (venerdì 17 dicembre) in un seminario organizzato dalla Provincia di Rimini, un’occasione di assoluto rilievo organizzata dal Presidente Riziero Santi a cui hanno partecipato per il Comune di Coriano il sindaco Domenica Spinelli e i Dirigenti comunali Carla Franchini, Elena Masini e Cristian De Paoli. “E’ un’occasione che non abbiamo voluto assolutamente farci sfuggire – commenta il sindaco Domenica Spinelli – e ci siamo mossi subito per passare alla fase esecutiva. Il Working Group ci consentirà di essere operativi attraverso un team specializzato e professionale. Le sfide future Coriano le accetta e le condivide sempre con entusiasmo, nell’immediatezza. Il nostro focus sarà il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la semplicità è uno dei fattori essenziali. Il via libera dato in Giunta al progetto prevede tempi strettissimi e piena operatività”.