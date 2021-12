Rimini: la Cultura sotto l’albero di Natale. Le proposte regalo

Turismo

Rimini

| 11:30 - 17 Dicembre 2021

Rimini Fellini Museum soprammobile Rinoceronte.

Imperdibile le proposte del bookshop del nuovo Fellini Museum di Rimini. Tra queste c’è la riproduzione in jesmonite e in scala ridotta del Rinoceronte, la cui scultura originale è collocata all'ingresso del Fellini Museum e richiama il finale del film "E la nave va" di Fellini. È stato riprodotto in due serie limitate dallo studio Forme di Roma (10 copie diverse per serie) e ciascuna copia è stata rifinita e dipinta a mano (Costi: 250 e 150 euro). Sempre al bookshop del Museo si può trovare la riproduzione de "Il libro dei sogni" di Federico Fellini, il diario in cui il regista ha annotato e disegnato i suoi sogni, dagli inizi degli anni Sessanta alla fine degli anni Ottanta (costo: 80 euro). Infine "Felliniana" è un cofanetto con 5 tavole originali di 5 fumettisti italiani (Igort, Giorgio Carpinteri, Grazia La Padula, Leila Marzocchi e Andrea Serio) che ridisegnano le locandine di altrettanti film del Maestro riminese. A edizione a tiratura limitata, 120 copie numerate. (Costo: 120 euro). www.fellinimuseum.it/.



Il Museo Tonino Guerra di Pennabilli, nell’entroterra riminese, celebra il Maestro proponendo, nel Bookshop del museo, oltre ai libri di Guerra, numerose opere di artisti e artigiani realizzate su disegni originali del poeta, sceneggiatore, scultore. Si tratta di una ricca scelta di oggetti pregiati d’artigianato e design, a riproduzione limitata e numerata, accanto a ceramiche e stoffe per un uso quotidiano, stampe d’arte e cartoline.