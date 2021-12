Teatro Regina di Cattolica: martedì 21 "First Love", esibizione tra danza e sci

Eventi

Cattolica

| 11:11 - 17 Dicembre 2021

First Love Alice Brazzit.

La stagione del Teatro della Regina di Cattolica continua martedì 21 dicembre (ore 21.15) con la performance di danza First Love, di e con Marco D’Agostin. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro della Regina e non al Salone Snaporaz come precedentemente indicato.



First Love è una performance ispirata alla più celebre gara della campionessa piemontese di sci di fondo Stefania Belmondo, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, che le procurò l’oro al termine di una formidabile rimonta.