Servizio Civile Universale, dieci posti al Comune di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 11:00 - 17 Dicembre 2021

Servizio Civile.

Sono stati pubblicati nei giorni scorsi i nuovi bandi del servizio civile universale. Si tratta di progetti annuali di volontariato dedicati ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti. Il Comune di Cattolica è ente di accoglienza di Arci Servizio Civile, la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al Servizio Civile, e offre complessivamente dieci posti disponibili nelle seguenti sedi accreditate: 3 presso la Biblioteca comunale (progetto “Biblioteche luoghi per la democrazia”), 2 posti presso il Museo della Regina e 3 presso il Teatro della Regina (progetto “Connessioni culturali: musei, teatri e patrimonio), 1 presso i Servizi Sociali ed 1 presso il Servizio Politiche Giovanili-Pubblica Istruzione (progetto “Partecipazione ed inclusione”).





Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Il termine per la presentazione della candidatura è il 26 gennaio 2022 alle ore 14.00. È possibile presentare domanda per un solo progetto tra quelli presenti nel bando. Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, europei e non europei con regolare permesso di soggiorno di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni). Previsti 12 mesi di servizio, un impegno settimanale di 25 ore e un rimborso mensile di € 444,30. L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. L’avvio dei progetti è previsto per la primavera 2022. Sul sito www.politichegiovanili.gov.it sono disponibili tutte le informazioni sul Servizio Civile, sui progetti e la guida per la compilazione della domanda online.





Per ulteriori informazioni sui progetti e i posti disponibili presso il Comune di Cattolica, è possibile contattare Arci Servizio Civile Rimini APS allo 0541.791159 o al 379.2389148 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18 oppure via mail a rimini@ascmail.it.

Gli operatori di Arci Servizio Civile Rimini ricevono solo su appuntamento, che potrà svolgersi in presenza presso la sede (grattacielo di Rimini, viale Principe Amedeo 11, 21/e) o online.







Per ulteriori informazioni sul bando e sui progetti:

https://www.arciserviziocivile.it/rimini/2021/12/16/i-posti-a-bando-comune-per-comune/