Tennis, scatta sabato a Riccione una grande edizione del memorial Piero Serafini

Sport

Riccione

| 10:48 - 17 Dicembre 2021

Manuel Mazza.

E’ tutto pronto al Tennis Club Riccione per il torneo nazionale di Natale Open maschile, il 3° memorial “Piero Serafini”, riservato ai 2° categoria e che si presenta al via con un montepremi di 4.000 euro di cui 1400 per il vincitore. Ci sono tutte le premesse per un torneo che punta sulla qualità ed il lotto degli iscritti conferma il dato tecnico: fino al 31 dicembre al Tennis Club Riccione si vedrà grande tennis. Finora sono 47 i giocatori al via, in cima al seeding il 2.1 Manuel Mazza (Tc Viserba), autore di una grande stagione, seguito dai 2.2 Alessandro Ceppellini (Park Tennis Club Genova), Andrea Picchione (Ct L’Aquila), allievo della Galimberti Tennis Academy, Tommaso Compagnucci ed il riccionese doc Marcello Serafini (Tc Sinalunga), a seguire i 2.3 Alessandro Dragoni, Federico Bertuccioli, altro allievo della Galimberti Tennis Academy, Andrea Militi Ribaldi, Alberto Morolli (Tc Riccione), il riccionese Alessandro Pecci (Coopesaro Tennis). Folto il gruppo dei 2.4, tra i quali vanno citati il sammarinese Marco De Rossi, Alberto Bronzetti (Tc Viserba), Noah Perfetti (Tc Faenza) e Lorenzo Angelini (Tennis Villa Carpena).

Un torneo che ha il supporto importantissimo in qualità di amico e supporter della Farmacia Centrale di Riccione (Via Diaz) del dottor Gianfrancesco Garbini.

Il giudice di gara sarà Antonio Giorgetti, direttore di gara Simone Lusini.