Truffa aggravata: Finanza sequestra oltre 600mila euro ad imprenditore riminese

| 09:06 - 17 Dicembre 2021

Aveva richiesto ed ottenuto un finanziamento di circa 600mila euro per alcune opere e acquisti per la sua attività alberghiera, ma non li aveva mai utilizzati per quello scopo. La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato 600mila euro ad un noto imprenditore riminese del settore alberghiero per truffa aggravata ai danni dello Stato.

E' uno sviluppo dell'indagine "Free bolt" dello scorso febbraio realizzata per verificare i finanziamenti garantiti dallo Stato e gestiti da Medicredito Centrale. I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, hanno elaborato un sofisticato metodo investigativo avvalendosi dell’informatica operativa. Tra i 14mila percettori di finanziamenti le Fiamme Gialle sono riuscite ad individuare alcune situazioni che meritavano un approfodimento.

Tra queste quella di una società riminese che ha chiesto ed ottenuto il finanziamento di circa 600mila euro. Con questa cifra la società avrebbe dovuto realizzare fabbricati ed opere murarie, oltre ad acquistare macchinari, impianti ed attrezzature entro 9 mesi dall'erogazione.

Gli interventi e gli acquisti non risultato mai essere stati fatti, la società è risultata inoltre non essere intestataria né proprietaria di alcun immobile. Quindi la cifra concessa non è stata sicuramente usata per lo scopo per cui era stata emessa.

La società avrebbe ricevuto 200mila euro da altre due ditte che comunque facevano parte dello stesso gruppo familiare. Dopo l'ottenimento del finanziamento la cifra è stata restituita ad una società per una vendita di mobili mai avvenuta.

"L’operazione prosegue senza sosta con lo scopo di intercettare il maggior numero di indebite percezioni possibili" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "e s’inquadra nel più ampio contesto della lotta alle frodi a danno della collettività e testimonia, ancora una volta, la vulnerabilità di un comparto, quello dei finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato o a fondo perduto, oggi suscettibile di ancora maggiori rischi di speculazioni per via della crisi determinata dalla pandemia da COVID-19".