Volley San Marino, Santarcangelo batte la Beach & Park 3 a 0

Sport

Repubblica San Marino

| 07:58 - 17 Dicembre 2021

Veronica Renzi.

Serie D femm. Idea Volley Santarcangelo – Beach & Park San Marino 3 a 0 (25/14 25/21 26/24). Altra battuta d’arresto per la Beach & Park di San Marino che torna dalla trasferta di Bellaria contro il Santarcangelo con una sconfitta per 3 a 0. “Oggi non abbiamo mai palleggiato bene - ha spiegato coach Wilson Renzi - . Nel primo set siamo partite male con la sola Tura che ci ha tenuto in linea di galleggiamento. Non siamo state incisive in battuta e negli attacchi da posto 4. Nel secondo set, altra falsa partenza ma pian piano abbiamo recuperato grazie a una maggior spinta in battuta fino ai meno tre punti ma poi siamo tornate a non essere incisive. Nel terzo set eravamo sopra 23/19 ma ci siamo perse. Sul 24/23 abbiamo fatto fallo di piede in battuta e abbiamo finito per perdere 24/26. Speriamo che il lavoro in palestra inizi a dare presto qualche frutto”.

Tabellino Beach & Park. Tura 15, Ricciotti 5, Filippi 3, Esposito 3, Menicucci 1, Bernardi, Renzi 12, Casadei, Valentini, Pasolini (L1). N.E.: Carlini (L2), Rossi. All. Wilson Renzi.

Classifica (a giovedì 16 dicembre). Teodora Ravenna 22, Progetti Volley Forlimpopoli 21, Athena Rimini 21, Portuali Ravenna 18, Idea Junior Coriano 18, Volley Team San Giuliano 13, Santarcangelo 10, Libertas Forlì 9, Volley Riccione City Volley 6, Beach & Park San Marino 2, Villa Verucchio 1.

Prossimo turno. Giornata 11: Beach & Park San Marino – Riccione City Volley. Sabato 8 gennaio alle 20 a Serravalle.