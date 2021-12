Sport

Rimini

| 19:50 - 16 Dicembre 2021

Filippo Berghi (foto Venturini).

Il difensore esterno destro Filippo Berghi, classe 2003, lascia il Rimini per motivi personali. Il terzino destro, ingaggiato in estate dopo lo svincolo dal Chievo, ha debuttato domenica nella vittoriosa partita dei biancorossi contro l’Athletic Carpi. Si vedrà se il club ritornerà sul mercato alla ricerca di un altro under 2003.