Torna il Pennabilli Django Festival: il programma completo

Eventi

Pennabilli

| 18:12 - 16 Dicembre 2021

Django genio zigano di etnia Sinti (manouche in francese), padre del gipsy jazz o swing manouche che dir si voglia, fu il primo ad avere l'idea di accostare gli accordi del jazz con i ritmi della tradizione gitana, anticipando una visione policulturale del jazz e l’idea stessa di Jazz Europeo: straordinaria avanguardia musicale. Negli anni ‘30 a Parigi, negli Hot Club risuonavano jam session infuocate, virtuosismi e improvvisazione accompagnati da una carica passionale irresistibile. E da allora la magia non si è mai fermata, il jazz di Django ispira tutt’ora nuove generazioni di musicisti. Anche a Pennabilli l’eco del Jazz Manouche continua a risuonare e alimenta gli animi. La pausa dello scorso anno, non ha infatti frenato gli entusiasmi e la tenacia degli organizzatori dell’associazione culturale Ultimo Punto, che ricreano coraggiosamente sull’appennino toscoromagnolo Hot Club, concerti e jam session che non hanno nulla da invidiare ai colleghi europei. Il festival di Pennabilli è un evento di qualità, unico nel suo genere, con importanti ospiti internazionali, e che desta attesa e curiosità nella scena jazz manouche.



Per la 9^ edizione, come per le precedenti, il programma del festival è stato elaborato con la supervisione del chitarrista e compositore Tolga During. Prosegue inoltre la collaborazione con il Parco del sasso Simone e Simoncello che organizza escursioni a tema. Non mancano infine

anche in questa edizione i seminari di chitarra manouche tenuti dai musicisti ospiti della manifestazione.



Novità 2021, pensata soprattutto per chi non riuscirà a raggiungere Pennabilli durante il festival: I concerti saranno trasmessi in diretta streaming su CFR – Cosmic Fringe Radio, la web radio dell’associazione Ultimo Punto –la prima web radio di Pennabilli- per offrire la possibilità di vivere l’atmosfera del Pennabilli Django Festival anche da lontano (cosmicfringeradio.com). Il programma completo del festival è consultabile sul sito pennabillidjangofestival.com. I biglietti per i concerti sono acquistabili in prevendita sul sito liveticket.it



TEATRO VITTORIA



Cuore della manifestazione saranno i concerti serali al Teatro Vittoria, finalmente pronto a riaprire le porte e ad accogliere il pubblico.







Lunedì 27, ore 21.30 – Nico Gori Trio (ingresso 13€)



Capitanato dal famoso sassofonista-clarinettista Nico Gori e da due giovani talenti del jazz italiano, il toscano Marco Benedetti al contrabbasso e il siciliano Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra, il trio ci regalerà un concerto dal timbro espressivo dell’unione chitarra-clarinetto e proporrà rivisitazioni di alcuni dei più celebri standard del songbook americano e alcuni brani della tradizione jazzistica, lasciando libero spazio all’improvvisazione e all’interplay.



Martedì 28, ore 21.30 – Quai des Brumes & AMF String Quartet (ingresso 13€)



Il trio Quai des Brumes (Federico Benedetti, clarinetto e arrangiamenti, Tolga During – chitarra, Roberto Bartoli – contrabbasso) associano alle loro sonorità gipsy l’eleganza della scrittura per quartetto d’archi dei AMF String Quartet Pierclaudio Fei – violino, Massimo Mantovani – violino, Julie Shepherd – viola, Giacomo Grespan – violoncello) rielaborando ritmicamente le canzoni di Gabriel Fauré, Cécile Chaminade e i loro contemporanei.



Mercoledì 29, ore 21.30 – Angelo Debarre trio (ingresso 18€)



Grande ritorno del celebre chitarrista manouche francese Angelo Debarre, che si esibirà alla nona edizione del Pennabilli Django Festival, accompagnato dal figlio Ranji Debarre alla chitarra ritmica, e Antonio Licusati al contrabasso. Angelo inizia a suonare la chitarra da giovanissimo, e impara a suonare la musica gitana dell’Europa orientale frequentando i luoghi dove si incontravano le comunità di zingari a Parigi, e ben presto diventa un maestro della tradizione musicale gipsy jazz lanciata da Django Reinhardt. Il suo entusiasmo e la passione per questa musica li dimostra nei suoi concerti: con lui la musica manouche non perde mai di dinamismo e ricchezza.



ORTO DEI FRUTTI DIMENTICATI



Il festival inizia al pomeriggio con i concerti all’interno del portico dell’Orto dei Frutti Dimenticati (ideazione del maestro Tonino Guerra) dove è ricreato l’ambiente degli hot club europei e un piccolo bar allestito per l’occasione. L’ingresso ai concerti ha il costo di 7€.



Lunedì 27, ore 17.00 – Creni-Napoli-Dimonte trio

Augusto Creni e Dario Napoli, sono considerati due esponenti di spicco del jazz manouche italiano, formano una collaborazione la cui ricchezza si basa tanto sull’intesa personale e musicale, quanto sul contrasto di stili che arricchisce il sound e il repertorio proposti. Saranno accompagnati da Pippi Dimonte, bassista, contrabbassista e compositore tra i più quotati d’Italia.



Martedì 28, ore 17.00 – Giulia e i Malamanouche



Nati dall’incontro di quattro musicisti: Giulia Meci – voce, ukulele, chitarra, percussioni, Lorenzo Vuolo – chitarra solista, Pippi Dimonte – contrabbasso e Carlo Montanari – chitarra ritmica. Il repertorio dei Giulia e i Malamanouche è influenzato dalla musica acustica tradizionale, dagli standard jazz più famosi alla musica Romanì e al Kletzmer, dal Manouche di Django Reinhardt fino alla Bossa Nova e alla musica italiana.



Mercoledì 29, ore 17.00 – Swing Job



Trio composto Federico Zaltron al violino, Nicolò Apolloni alla chitarra e Andrea Ruocco al contrabbasso. Il gruppo è specializzato nel repertorio da ballo dell’era swing, comprende canzoni della tradizione americana degli anni ’30 ma anche composizioni del celebre chitarrista Django Reinhardt, oltre a canzoni e walzer della tradizione europea dei primi del ‘900.



HOT CLUB VITTORIA



Per concludere, tutte le sere dalle 23.30, il grottino del Teatro Vittoria si trasforma in Hot Club Vittoria dove ci si ritrova per le jam session che proseguono fino a tarda notte. L’ingresso all’Hot Club Vittoria è gratuito.



CAMMINATA INTERATTIVA E SONORA



Dopo il grande successo degli anni passati, torna l’originale appuntamento Gipsy Trail: una passeggiata interattiva nei dintorni di Pennabilli con sorpresa musicale, nelle giornate del 28 e 29 dicembre. L’evento è organizzato in collaborazione con Parco Sasso Simone e Simoncello, Museo Naturalistico e collettivo Malafeltro (Informazioni e prenotazioni +39 328 7268745)



SEMINARI DI CHITARRA MANOUCHE



Per i musicisti segnaliamo inoltre i seminari di chitarra manouche tenuti da Angelo Debarre, Dario Napoli e Augusto Creni (Per info e prenotazioni scrivere a prenotazioni@artistiinpiazza.com).