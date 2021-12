San Leo festeggia il capodanno in piazza con i fuochi d'artificio e Radio Bruno

Eventi

San Leo

| 07:35 - 19 Dicembre 2021

Capodanno a San Leo (edizione 2019, pre Covid).



Anche San Leo torna a festeggiare il Capodanno in piazza dopo l’anno di stop a causa del Covid. “Vi ricordate quanto è stata bella l’edizione pre-pandemia? Vediamo di riportare tra noi quell’atmosfera…Anzi, se è possibile, di superarla!”, spiegano gli organizzatori. Dalle 22 alle 23.15 dj set e animazione a cura di Radio Bruno, a seguire la musica live de “I Revolution”. A mezzanotte i fuochi d'artificio di Fonti Pirotecnica che illumineranno la Fortezza e il cielo sopra San Leo. Dopo il brindisi, ancora i Revolution e Radio Bruno continueranno la festa.



SERVIZIO NAVETTA Una navetta sarà messa a disposizione per chi vorrà festeggiare Capodanno nel cuore di San Leo. Partirà da Pietracuta (di fronte al Bar Sport) alle 23:00 per portarvi nel centro storico, e ripartirà alle 03:00 dal centro storico per portarvi nuovamente a Pietracuta. Appena fuori dalle mura, invece, ci sarà una navetta a orario continuato dalle 22:00 alle 23:40 che vi porterà nel centro storico. La stessa navetta eseguirà il percorso inverso dalle ore 01:00 alle 03:00.



RISTORAZIONE Anche quest’anno tanti ristoranti con i loro ricchi menù partecipano alla nostra festa: Casolare dei Baroni - 0541 923357; osteria Belvedere – 0541916163; locanda La Rocca - 0541 916241; bar ristorante Alchimia - 0541 916235; catering "Il Veliero" - 0541 926967. Prenotazione obbligatoria, menù sulla pagina Facebook dell’evento. Dalle 18, per chi preferisce cenare senza il tradizionale cenone, sarà anche attivo un furgoncino per lo street food a cura di Avamposto 2.0.



BRINDISI DI MEZZANOTTE Chi prenota al ristorante avrà diritto parteciperà al brindisi di mezzanotte in piazza a cura dalla Tenuta Santa Lucia. “E chi non è passato dal ristorante? Potrà pagare il brindisi sul posto e calarsi ancora meglio nell’atmosfera della festa”, spiegano gli organizzatori.



INFORMAZIONI Per info e prenotazioni: 0541 92 69 67, WhatsApp +39 3395497576 (consigliato). Segui tutti gli aggiornamenti sull’evento facebook: https://www.facebook.com/events/449745263329019/?active_tab=about