Dolce Natale torna a Novafeltria, il centro storico si anima con stand e musica Per i più piccini non mancherà Babbo Natale, che riceverà le letterine in una postazione all'interno del palazzo comunale

Eventi Novafeltria | 17:23 - 16 Dicembre 2021 Dolce Natale (foto di repertorio pre Covid).

Nel centro storico di Novafeltria, nel prossimo weekend (sabato 18 dalle 15 alle 22 e domenica 19 dicembre dalle 10 alle 21) torna il "Dolce Natale", manifestazione organizzata dalla pro loco e dall'amministrazione comunale e dalla consulta dei giovani, assieme a commercianti e volontari. Piazza Vittorio Emanuele, già addobbata a festa con il grande albero di Natale, sarà il cuore della manifestazione: verranno allestiti il mercatino e gli stand gastronomici con hot-dog e patatine fritte, piadina, dolci, zucchero filato, crepes e cioccolata calda, ma anche le caldarroste e il vin brulé. Il "Dolce Natale" punta forte sull'aspetto enogastronomico, proponendo anche il polentone di Piobbico, degustazioni di birra artigianale e di vini di alcune cantine del territorio. Il "Dolce Natale" è una festa che saprà coinvolgere anche con la musica live di "Lele Sound" (sabato alle 18, domenica alle 17) e il dj set di Zago. Per i più piccini non mancherà Babbo Natale, che riceverà le letterine in una postazione all'interno del palazzo comunale.



















< Articolo precedente Articolo successivo >