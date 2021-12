Come è cambiata la movida sulla costiera romagnola

Attualità

La movida romagnola per anni è stata su tutti i giornali. Meta di tantissimi latin lover italiani che, con la possibilità di un facile abbordaggio (resta sempre da capire se sia una leggenda o ci sia un fondo di verità), hanno trascorso le estati in riviera.



Una sorta di Eden per chi, almeno per qualche giorno, voleva mettere da parte tutti i pensieri quotidiani e concentrarsi soltanto su ciò che voleva. Un misto di divertimento e abbattimento di tabù che, oggi, sembra sia cambiato notevolmente.



C’è chi dice che abbia perso il suo fascino e chi, invece, preferisce così. Ma in cosa è cambiata la movida della riviera romagnola?



Non si conosce più in spiaggia



La timidezza dei giovani che non conoscono più in strada sembra che si sia diffusa anche in Riviera. Tante persone, ormai, preferiscono passare più tempo sui social, magari attirati da cose diverse come gli slot online gratis oppure chattare con gli amici che, magari, hanno preferito mete diverse.



Chi è un po’ avanti con l’età e ha vissuto gli anni d’oro della riviera romagnola ha notato proprio questa. Prima l’abbordaggio verso il gentil sesso era quasi automatico. Certo, c’era il rischio di ricevere dei no e, magari, incontrare quella stessa persona ogni giorno perché era vicina di ombrellone. Ma faceva parte del gioco e, come dice un vecchio proverbio, chi non risica non rosica.



Oggi, invece, si preferisce demandare tutto alle app di incontri come Tinder o Facebook Dating. Del resto, basta geolocalizzarsi e ci si ritroverà con tutte le donne che in quel momento si trovano nei paraggi.



Tutto più semplice, vero. Ma senza fascino.



Si guarda sempre più a Sud



Chi ha ascoltato i racconti di chi oggi è over 50, dice sempre che le migliori ragazze o, comunque, quelle che erano ‘colpite’ dal fascino italiano erano le tedesche e, più in generale, le nordiche.



Verità o vox populi che sia, in ogni caso, la pandemia ha completamente stravolto anche questo aspetto. Perché il turismo stranieri si è ridotto al lumicino e a ‘salire’ al Nord sono, magari, le 20enni del Sud che decidono di trascorrere una estate tutta mare e divertimento.



Le regole del buon costume e della conoscenza quelle sono, ovviamente. Ma è davvero difficile oggi fare ‘colpo’ su una nordica. Almeno fino a che non passi la pandemia.



Che fine faranno le discoteche?



Questo è un dilemma che riguarda tutta l’Italia. Per le loro caratteristiche, le discoteche sono state le più penalizzate dai vari lockdown e cambiamenti di colore.



Il loro destino è ancora incerto e almeno tra il 2020 e il 2021 le persone si sono divertite in maniera diversa. Resta da capire se hanno fatto semplicemente di necessità virtù oppure davvero, magari anche involontariamente, è nato un nuovo modo di divertirsi.



Che prevede aperitivi in spiaggia e passeggiate sul lungomare. Chi ha imparato a ballare in questi anni, almeno per un po’, rischia di dover mettere la propria arte da parte.