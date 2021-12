Attualità

Rimini

| 17:43 - 16 Dicembre 2021

L'intervento di salvataggio del tasso.



Nella mattina di oggi (giovedì 16 dicembre), le guardie Zoofile di Fare Ambiente sono intervenute all'altezza della Chiesa di San Martino Monte l'Abate, a Rimini, per il salvataggio di un tasso. L'intervento di soccorso è partito dalla segnalazione di un cittadino sulla presenza di un cane agonizzante a bordo strada. Non era un cane, ma un esemplare di tasso adulto, che purtroppo però è deceduto. Non c'erano segni di incidente o di avvelenamento, riferiscono le guardie Zoofile.