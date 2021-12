Vaccino Covid: 3V Rimini contro sospensione di insegnanti, medici e forze dell'ordine

Attualità

Rimini

| 16:29 - 16 Dicembre 2021

Matteo Angelini.



Il consigliere comunale del Movimento 3V, Matteo Angelini, ha presentato un'interrogazione al consiglio comunale, chiedendo quanti insegnanti, membri delle forze dell'ordine, medici e infermieri siano stati sospesi, per inadempienza all'obbligo vaccinale, alla data del 16 dicembre 2021. Il consigliere sollecita interventi del comune, sia per "sopperire a queste inesorabili mancanze nei tre settori" in cui vige l'obbligo vaccinale, sia per aiutare "le famiglie di queste persone sospese nelle proprie attività lavorative e nel proprio stipendio". Angelini chiede anche "solidarietà a queste persone, a questi nostri concittadini che hanno sempre servito in modo serio il nostro paese attraverso le loro attività lavorative" e - aggiunge - "invece di vessarli sui giornali, mostrare un po’ di umanità nei confronti di chi ha solo legittimi dubbi su di una sperimentazione che ad oggi non impedisce né di contagiarsi in modo anche grave, né di contagiare".



Angelini si chiede "come sia possibile che durante la peggior pandemia, più che altro di asintomatici, della storia si possa avere l’ardire di sospendere medici in gamba che fino al giorno prima erano in corsia a salvare vite, mandati in guerra a combattere un nemico invisibile senza armi ed oggi lasciati a casa, sospesi dal proprio lavoro", accusa la maggioranza di parlare di inclusione sulla scuola, senza rendersi conto "che il sistema scolastico fa acqua", sospendendo "bravi insegnanti e togliendo punti di riferimento ai nostri ragazzi"; infine, relativamente alla situazione delle forze dell'ordine, rimarca "il tasso di criminalità ogni gorno sempre più crescente" e si domanda come sia possibile "pensare di sospendere membri delle forze dell’ordine, in un momento poi in cui oltretutto gran parte degli sforzi sono impegnati per controllare i pericolosi criminali che prendono pullman al mattino per andare a scuola".



Il consigliere chiosa: "siamo in mezzo a una crisi sanitaria, ma anche una crisi sociale che sta mettendo in grave difficoltà tutti i settori".