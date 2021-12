Giovanna Giusto presidente del gruppo Terziario Donna di Confcommercio Rimini

Attualità

Rimini

| 16:20 - 16 Dicembre 2021

Al centro Gianni Indino e alla sua sinistra Giovanna Giusto.



Si è costituito in Confcommercio della provincia di Rimini il Gruppo Terziario Donna, l'organizzazione rappresentativa delle imprenditrici associate al sistema Confcommercio che operano nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese. Votata all’unanimità la presidentessa Giovanna Giusto (Discount del Parrucchiere – Miramare di Rimini), che guiderà il consiglio direttivo formato da: Cinzia Vicario (Pasticceria Succi – Santarcangelo), Melissa Morri (Caramello abbigliamento bimbi – Rimini), Elena Borghi (Q Group Agenzia di comunicazione – Santa Giustina di Rimini), Valentina Matteo (MIER Concept Place pubblico esercizio, spazio co-working e negozio – Rimini), Michela Pini (La Catulghina ristorante – Cattolica), Lara Muratori (Loft abbigliamento – Riccione), Maria Gabriella Cimino (Adriacasa Agenzia immobiliare – Riccione).



“Sono felicissima e ringrazio tutte le donne del gruppo e il presidente Gianni Indino per la fiducia che mi è stata accordata – dice Giovanna Giusto, neo-eletta presidentessa del Gruppo Terziario Donna Rimini –. Per me è motivo di orgoglio poter rappresentare le donne imprenditrici del nostro territorio: andremo a lavorare con spirito di unione e collaborazione. Sono certa che con l’aiuto di tutte le colleghe imprenditrici, un gruppo eterogeneo e rappresentativo di tutto il territorio e di varie competenze, potremo riuscire a realizzare importanti progetti per migliorare la vita lavorativa delle donne che fanno impresa. In un momento così delicato come è quello che stiamo affrontando, le donne hanno subito in maniera molto pesante le conseguenze della pandemia e tante hanno dovuto interrompere le proprie attività. A tutte quelle che hanno voglia di ricominciare dico che noi ci siamo e siamo pronte e supportarle e a stare al loro fianco per ripartire”.



“Sono particolarmente lieto che si sia costituito anche sul nostro territorio il Gruppo Terziario Donna – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -, uno strumento gestito da donne imprenditrici per le donne imprenditrici. Sono convinto che con la loro sensibilità e la loro tenacia offriranno un grande contributo al lavoro delle colleghe, in un momento così delicato per l’economia del nostro Paese e del nostro territorio. Aggiungeranno all’impegno di Confcommercio per gli associati uno sguardo attento, preciso e meticoloso così come solamente le donne riescono a fare, favorendo le opportunità di innovazione e progresso di tutta l’Associazione e in particolare del mondo dell’impresa femminile”.