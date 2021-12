Covid: riminese sfiora quota 300 casi, in regione superato tetto dei 2000 contagi

Attualità

Rimini

| 16:15 - 16 Dicembre 2021

Bollettino Covid 16 dicembre 2021.



Si alza nuovamente la curva dei contagi da Sars-CoV-2 nel riminese (anche se talvolta nel giovedì sono comunicati anche i risultati di tamponi effettuati nei giorni precedenti): 281 nuovi casi, 225 sintomatici e 56 asintomatici. La media settimanale da 196 passa a 218 casi (872 contagi nei primi quattro giorni della settimana).



Nel nostro territorio nessun decesso e un +2 nelle terapie intensive (13 i ricoverati). In regione otto decessi: uno a Piacenza (una donna di 88 anni), due nel modenese (entrambi uomini, rispettivamente di 80 e 94 anni), due nel ferrarese (una donna di 79 anni e un uomo di 73), uno nel ravennate (una donna di 86 anni), due in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 85 anni e un uomo di 84). I nuovi casi sono 2.007 su 40.113 tamponi, tasso di positività in crescita al 5%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 106 (+7, nessuna dimissione), nei reparti Covid sono in calo a 990 (-9).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 390 nuovi casi, seguita da Modena (305); poi Rimini (281) e Reggio Emilia (276). Quindi Ravenna (195), Ferrara (142), Cesena (134), Forlì (104). Seguono Parma (89), Piacenza (85) e, infine, il Circondario Imolese (76).