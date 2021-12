Rimini, sul tema lavoro in arrivo consiglio comunale aperto alla cittadinanza

Attualità

Rimini

| 16:00 - 16 Dicembre 2021

Un momento della visita del vicesindaco Chiara Bellini all'istituto alberghiero di Rimini, insieme ai docenti e agli studenti.



Visita questa mattina (giovedì 16 dicembre) del vicesindaco di Rimini Chiara Bellini all'istituto alberghiero Malatesta di Rimini."È da qui, dalla scuola e dal lavoro di qualità che dobbiamo partire se vogliamo creare percorsi trasparenti di buon lavoro, e per far capire che il lavoro di qualità può e deve essere una risorsa per tutta la comunità, partendo proprio dalla valorizzazione del sistema scolastico provinciale", evidenzia il vicesindaco, aggiungendo: "Creare percorsi trasparenti di buon lavoro alla fonte, ovvero quando si crea l'opportunità occupazionale, permetterebbe di innescare un ciclo virtuoso del lavoro di qualità. Temi su cui l'amministrazione comunale è intenzionata a riaccendere l'attenzione, nella consapevolezza che gli strumenti di una volta non siano più sufficienti".



Il vicesindaco ha così annunciato per inizio 2022 la convocazione di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza sul tema del lavoro: "Qualcosa di diverso da un consiglio comunale tematico, perché vogliamo partire dell'ascolto della città e delle sue esigenze". Secondo passo sarà invece l'istituzione di un tavolo di confronto allargato, "in grado di approfondire le tematiche emerse dal confronto cittadino, in linea con quanto già avviato con il patto regionale sul lavoro e clima", con la partecipazione delle associazioni di rappresentanza e della rete attiva del lavoro regionale (mondo della scuola, l'università, le agenzie del lavoro, gli enti di formazione, la Camera di commercio). "Se è vero che le grandi responsabilità sui temi del lavoro sono di tipo nazionale e regionale, a livello locale possiamo già intervenire per modificare l'approccio culturale e proporre modelli in grado, tramite la valorizzazione delle competenze scolastiche e professionali, di creare una occupazione buona, trasparente e di qualità", evidenzia Bellini.