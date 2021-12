Calcio D, già finita l'avventura di Mauro Antonioli sulla panchina della Sambenedettese

Sport

16 Dicembre 2021

Mauro Antonioli.

E' durata solo un mese e mezzo l'avventura di Mauro Antonioli sulla panchina della Sambenedettese, un club in cui in questi mesi è successo di tutto, con la rosa in continuo cambiamento. Nel primo pomeriggio, dopo la sconfitta di mercoledì in casa in Coppa Italia contro la Recanatese per 1-2, il tecnico di Bellaria è stato esonerato assieme al vice allenatore, Ivan Piccoli, e al preparatore atletico, Davide Cosmi. Licenziato anche il direttore sportivo ex Ravenna Matteo Sabbadini. Antonioli aveva preso il posto di Massimo Donati. Per la successione di Sabbadini ricorre il nome di Massimo Andreatini in uscita dal Forlì e soprattutto dell'agente Fifa Riccardo Solaroli.

La Samb è terz'ultima come quando la prese Antonioli il cui bilancio è di 8 punti in 7 partite (tre vittorie, due pareggi, tre sconfitte). Per la sostituzione di Antonioli si fa il nome Giovanni Bucaro e di Sergio Pirozzi, l'ex sindaco di Amatrice nativo di San Benedetto del Tronto, secondo nella scorsa stagione con il Trastevere e in passato anche in serie C2 con Rieti e Viterbese. Per il