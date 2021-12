Covid San Marino: 26,8% dei casi sono bambini. "Superati i record negativi della seconda ondata"

Attualità

Pierluigi Arcangeli e Sergio Rabini.



Si è tenuta questa mattina (giovedì 16 dicembre), nell’Ospedale di Stato sammarinese, la conferenza stampa sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 a San Marino. Erano presenti il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Sergio Rabini e il responsabile del Gruppo Covid Territoriale e Tracciamento, dottor Pierluigi Arcangeli. Rabini ha rilanciato l'allarme: “La situazione dei contagi ha superato tutti i record negativi della seconda ondata, questo dovrebbe indurre tutti a una riflessione. L’ISS e in partcolare l’Ospedale non può più sopperire da solo al contenimento dell’emergenza pandemica. Avevamo chiesto misure più stringenti da tempo. Quando si prendono dei provvedimenti restrittivi - e questo non lo si fa mai a cuor leggero - servono almeno 3 settimane prima che se ne vedano gli effetti. Per cui ogni misura intrapresa adesso darà effetti tra 2 o tre settimane. Nel frattempo l’invito che rivolgo a tutti è rispettare le regole e proseguire con la vaccinazione”.



I DATI Le persone ricoverate in ospedale salgono a 20, 3 di queste in terapia intensiva. Tra i venti ricoverati ci sono anche tre ospiti della Rsa La Fiorina (ricovero per motivi organizzativi e precauzionali). Sono 734 le persone positive in isolamento, 288 in quarantena. Su 754 casi attivi, 202 sono i minori di 15 anni, il 26,8% del totale. Sono invece 247, il 32,8% del totale, le persone tra i 30 e i 49 anni, molti i genitori dei babmini positivi.

VACCINAZIONE 23.385 prime dosi, 25.396 seconde e dosi uniche (83,99% popolazione residente vaccinabile), 7.574 terze dosi (25,05% popolazione residente vaccinabile), 56.355 somministrazioni totali.