Calcio Eccellenza, Victor San Marino: Gennaro Del Prete è il secondo portiere

Carrer Del Prete e Cola nuovi acquisti Victor San Marino.

Si è aggregato alla squadra a disposizione di mister Gianni D’Amore, ieri pomeriggio al campo sportivo di San Mauro Pascoli, uno dei nuovi acquisti del Victor San Marino: Mattia Cola.

Il giovane centrocampista intende lasciare il segno nella storia del club biancazzurro più o meno nella stessa maniera di quanto già fatto da lui lo scorso 10 novembre, giorno in cui riuscì ad andare in rete con la maglia della Nazionale Under 19 di San Marino contro i pari età della Turchia in una partita valevole per le qualificazioni al Campionato europeo.

Cola, inoltre, è anche riuscito ad ottenere il 24 novembre 2021 la convocazione al raduno della Rappresentativa Juniores Under 19 dell'Emilia Romagna, dove era presente anche il terzino destro biancazzurro Matteo Luvisi, in vista del Torneo delle Regioni 2022.

Ovviamente, i dirigenti e i tifosi biancazzurri sperano che Cola e gli altri sammarinesi presenti in rosa riescano nel migliore dei modi a brillare in Eccellenza con il Victor San Marino in modo che possano poi riuscire a dare in futuro nuova linfa vitale alla Nazionale maggiore di San Marino.

“Sono felicissimo di essere entrato a far parte del Victor San Marino. Mi rende orgoglioso poter indossare la maglia del club del mio Paese di appartenenza in un campionato importante come quello dell’Eccellenza italiana – afferma Mattia Cola da nuovo giocatore del Victor San Marino -. Inoltre, il mio approdo al Victor San Marino sarà per me un grande processo di crescita personale e mi permetterà sicuramente di ottenere grandissimi risultati anche in chiave di future convocazioni europee. Ringrazio la dirigenza del Victor San Marino per la fiducia riposta in me – sottolinea il centrocampista ex Sammaurese -. Il mio gol contro la Turchia U19 è un avvenimento speciale del quale non mi scorderò mai: è stato bellissimo e mi è servito come rampa di lancio e mi serve oggi come motivazione per affrontare al meglio questa nuova sfida che mi si è presentata davanti. Allo stesso tempo, anche la convocazione al raduno di novembre 2021 della Rappresentativa Juniores Under 19 dell’Emilia Romagna in vista del Torneo delle Regioni 2022 rappresenta per me un ulteriore stimolo per vivere l’esperienza in biancazzurro con tutta la fiducia e tutta la voglia di fare bene – evidenzia Cola -. Ho svolto il mio primo allenamento con la squadra ieri pomeriggio a San Mauro Pascoli e ho trovato un gruppo molto compatto e coeso. Tutti mi hanno accolto con grande calore nello spogliatoio facendomi sentire sin da subito uno di famiglia, cosa che mi è mancata in altre mie esperienze sportive. Il Victor San Marino lo trovo molto pronto sia a livello tecnico che a livello fisico, so che potremo fare bene insieme – dice infine Cola -. Assicuro ai miei nuovi compagni di squadra che mi impegnerò al massimo per supportarli nel conseguire gli obiettivi stagionali e farmi ben volere da loro, così come assicuro ai dirigenti e ai tifosi che farò del mio meglio per non deluderli. Forza Victor San Marino!”.

Da tre giorni, invece, Alexander Carrer, giovane attaccante italiano acquistato in questi giorni dai dirigenti biancazzurri, si sta allenando a San Mauro Pascoli con capitan Barone e compagni. Anche Carrer è desideroso di fare bene al Victor San Marino per aiutarlo a compiere grandi imprese nel campionato italiano di Eccellenza.

“Sono onorato del fatto che il Victor San Marino mi abbia cercato e voluto – dichiara Carrer da nuovo giocatore del club sammarinese -. Spero di riuscire a ripagare sul campo la fiducia della dirigenza biancazzurra nei miei confronti perché il Victor San Marino è un club molto organizzato con un grande progetto sportivo che ho apprezzato sin da subito. Posso giocare come punta centrale e all’occorrenza anche come esterno d’attacco, ma non ho problemi ad adattarmi alle esigenze di mister D’Amore. Sono un attaccante molto mobile, pronto a sacrificarsi per la squadra anche in fase difensiva – spiega la punta italiana -. Mi piacerebbe realizzare tanti gol in questa mia nuova esperienza calcistica affinché io possa sia aiutare il Victor San Marino a raggiungere gli obiettivi stagionali che riscattarmi dopo la prima metà di stagione trascorsa al Vado, dove non ho avuto molta fiducia dalla società. Prometto ai miei nuovi compagni di squadra e ai tifosi biancazzurri che in campo darò sempre il 100% e suderò per la maglia – dice infine Alexander Carrer -. Forza Victor San Marino".

Infine, nella giornata di ieri è stato ingaggiato dal Victor San Marino anche il secondo portiere italiano Gennaro Del Prete, classe 2000, ex Urbino, Alfonsine, Faetano e Torconca. Sarà lui, dunque, a sostituire Simone Barducci, rientrato al Forlì, nel ruolo di vice di Gianmarco Pazzini.