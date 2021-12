Riccione, il tetto alla palestra di via Capri terminato entro fine 2021

Attualità

Riccione

| 15:03 - 16 Dicembre 2021

I lavori alla palestra di via Capri.



Per la fine dell'anno saranno conclusi i lavori di copertura della palestra di via Capri a Riccione. Lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti, che evidenzia: "Uno step importante per poi proseguire subito nell'anno nuovo con il completamento della struttura che secondo la normativa di riferimento del Coni e della Federazione Italiana Pallacanestro per l'impiantistica sportiva, sarà idonea anche allo svolgimento di attività agonistiche di livello. Non solo quindi rivolta agli studenti ma anche allo sport a tutto tondo. Parallelamente prosegue l'ampliamento alla scuola di via Capri in cui si innesta la nuova palestra e nello stesso quartiere continuano i lavori della nuova palestra scolastica di via Ionio rivolta alla scuola secondaria di primo grado F.lli Cervi".

In particolare per quanto riguarda la palestra di via Capri, con la consegna nei giorni scorsi di otto grandi travi di legno lamellare lunghe 28 metri, gli operai sono impegnati negli interventi di copertura della palestra che garantendo le altezze sotto – trave consentirà di svolgere partite di basket e pallavolo secondo le normative vigenti. Collegata alle aule didattiche della scuola primaria "Fontanelle" di via Capri in cui sono in corso come è noto i lavori di ampliamento con 10 nuove aule, nuova mensa e biblioteca, la palestra sarà sviluppata su due livelli. Un campo da gioco regolamentare al piano terra con tribune per 150 spettatori, spogliatoi, servizi e locali vari, infermeria inclusa e un'aula per lo svolgimento delle attività libere al primo piano.