Meteo weekend: nel riminese tempo stabile, ma rischio nebbia di mattino

| 14:46 - 16 Dicembre 2021

Miramare (foto Stiv Gentili).



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia



Un campo anticiclonico ben strutturato sull’Europa centro-meridionale determina condizioni di generale stabilità, unite a temperature al di sopra della media stagionale. I cieli non saranno tuttavia sempre sereni a causa della presenza di nebbie o nubi basse, specie nelle prime ore del giorno.



Emissione del 16/12/2021 ore 14:30



Venerdì 17 Dicembre

Stato del cielo: sereno o al più poco nuvoloso; locali foschie in mattinata, specie sulla costa settentrionale della provincia.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra i +1/3°C, massime fino a +8/10°C su pianura e costa, non oltre i +5/7°C a ridosso dei rilievi.

Venti: deboli e disposti da Ovest/Nord-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi:



Sabato 18 Dicembre

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso per foschie dense o locali banchi di nebbia, in parziale sollevamento nelle ore centrali del giorno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, con valori compresi tra i +1/+3°C; massime diminuzione, con valori non oltre i +7/8°C.

Venti: deboli occidentali.

Mare: da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 19 Dicembre

Stato del cielo: foschie dense o banchi di nebbia al mattino su pianura e costa; nuvolosità in rapido sollevamento nel corso del giorno fino a cieli sereni o poco nuvolosi a partire dalle aree interne. In serata temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve aumento, con valori compresi tra i -1/+4°C; massime in aumento, con valori fino a +10/12°C in pianura per effetto della ventilazione.

Venti: deboli-moderati dai quadranti occidentali, in rotazione dai quadranti meridionali in serata.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: nel periodo 20-22 Dicembre è attesa la discesa di una massa d’aria fredda su Est Europa e area balcanica, in grado di influenzare in parte anche le condizioni atmosferiche sul riminese con aumento della ventilazione e sensibile calo delle temperature. Precipitazioni che al momento appaiono sporadiche ma che verranno valutate meglio nel corso delle prossime emissioni.



