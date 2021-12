Viserba, per gli eventi natalizi arriva il motoraduno: c'è anche il sindaco

Eventi

Rimini

| 14:28 - 16 Dicembre 2021

Babbo Natale..a Viserba.



Sabato 18 e domenica 19 a Viserba torna l'animazione di "Wonderland", il villaggio natalizio organizzato dal Comitato Turistico.



Già dalle 10 si potranno visitare le bancarelle e le casette di piazza Pascoli, con oggetti vari di artigianato in tema natalizio, dolci e street food.



Nel pomeriggio, alle 15, aprirà la casetta di Babbo Natale che, coi suoi elfi, sarà a disposizione di tutti i bambini che vorranno fargli un saluto.



Il programma di sabato prevede l'esibizione itinerante del gruppo riminese "Ambassador Marching Band", che porterà in piazza e sul lungomare, a partire dalle ore 16, un repertorio di classici brani natalizi rivisitati in chiave dixieland.



Domenica, sempre in piazza Pascoli, alla presenza del sindaco Sadegholvaad, è atteso l'arrivo di un motoraduno di Harley Davidson.



Alle 16.30 il sindaco consegnerà il ricavato della raccolta fondi effettuata durante gli eventi all'associazione "La Prima Coccola".



La giornata terminerà col concerto della rock band "The Holy House", alle 18 in piazza.