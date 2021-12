Ambiente, trasporto pubblico in crisi: aumentano le auto in circolazione

Attualità

| 08:01 - 21 Dicembre 2021

Interno di un trasporto pubblico.

Il rapporto “Ecosistema urbano 2021”, stilato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, ha evidenziato come il trasporto pubblico abbia patito una notevole flessione, a fronte di una crescita costante del numero di auto in circolazione. In aggiunta, l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19 nel corso del 2020, ha fortemente limitato le politiche a favore della sostenibilità da parte della maggioranza dei comuni italiani, specie quelli più estesi.



I dati sul trasporto cittadino



“Il servizio di trasporto pubblico mostra una flessione evidente in tutte le tipologie di

città”, si legge nel rapporto, in cui si sottolinea come il fenomeno sia direttamente collegato all’effetto dell’emergenza pandemica. Tra le grandi città, Milano ha fatto registrare un calo significativo (-48%) del numero dei viaggi per abitanti (467) mentre tra i centri di media grandezza, sono 17 quelli che non raggiungono i 10 viaggi per abitante (11 in più rispetto alla precedente rilevazione).



Di contro, il tasso di motorizzazione delle città capoluogo continua ad aumentare: nel 2020, il dato ha raggiunto le 67,5 auto per 100 abitanti mentre, solo nel 2017, il tasso era pari a 63,9 vetture per abitante. Di contro, sono in aumento le città in cui si riduce il parco auto circolante (13): “solo Genova e Milano” - si legge - “registrano un tasso inferiore a 50 auto/100 abitanti”.



In generale, le città in cui si registra il maggior tasso di auto per 100 abitanti (71-80) sono: Biella, Cuneo, Belluno, Pordenone, Ravenna, Perugia, Viterbo, Rieti, Frosinone, Isernia, Campobasso, Potenza, Lecce, Cosenza, Nuoro, Oristano, Agrigento, Catania, Ragusa e Siracusa. Di contro, i capoluoghi più virtuosi, il cui tasso di motorizzazione si attesta tra 43 e 54, sono: Trieste, Venezia, Bologna, Genova e La Spezia.



La crescita del trasporto privato a scapito di quello pubblico, e il conseguente aumento di autovetture in circolazione, alimenta anche servizi ‘accessori’ come quello del trasporto professionale delle auto, utilizzato da privati e aziende che hanno bisogno di spostare le proprie vetture su medie e grandi distanze. Considerando che il treno non è più un’opzione, dal momento che il servizio offerto da Trenitalia non è più attivo dal 2011, sempre più utenti, in special modo i privati, scelgono di servirsi di trasportatori auto come KarryCo.com. Un servizio di questo tipo è particolarmente utile in tutte le occasioni in cui non è possibile farsi carico in prima persona del trasferimento del veicolo.



Alternative al trasporto motorizzato



Per quanto riguarda la mobilità attiva non motorizzata, l’unica nota lieta è rappresentata da Reggio Emilia; il capoluogo emiliano è la sola città in cui la rete ciclabile continua a crescere, raggiungendo quota 45,75 metri per ogni 100 abitanti (nel 2019 erano 44,4), conservando saldamente il primato in relazione a questo indice statistico che premia soprattutto Emilia-Romagna e Veneto (valori compresi tra 22,15 - 33,55). Seguono, in questa particolare classifica stilata da Legambiente, Cremona e Cuneo: in entrambe, i metri di pista ciclabile per 100 abitanti supera i 30 metri. Il rapporto rileva, inoltre, come resti “stabile l’estensione media delle isole pedonali che si alza leggermente e tocca 0,48 m2 per abitante”.



Capitolo energie rinnovabili. I riscontri migliori, anche in questo caso, arrivano dalle città del Nord. Nel 2020, sottolinea il rapporto, Padova, Oristano, Verona e Pesaro sono i comuni con le maggiori disponibilità installate, con valori compresi tra i 26 kW e i 31 kW per ogni mille abitanti. Il numero dei capoluoghi che possono contare su almeno 10 kW per 1000 abitanti passa da 14 a 15 mentre restano 23 i centri urbani in cui tale valore non raggiunge la quota di un 1kW ogni migliaio di abitanti.