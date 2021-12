Morciano, ecco la fibra ottica per tutte le abitazioni

Attualità

Morciano di Romagna

| 09:48 - 20 Dicembre 2021

Morciano di Romagna sarà uno dei primi comuni del riminese i cui abitanti potranno usufruire della fibra ottica; è quanto si apprende da una nota stampa diramata dall’amministrazione comunale.



“Entro pochi mesi” - si legge nel comunicato - “Morciano di Romagna sarà tra i primi comuni della provincia a portare la fibra ottica in tutte le abitazioni presenti sul proprio territorio”. Ciò sarà possibile grazie ad un accordo congiunto tra Telecom, il primo cittadino di Morciano, Giorgio Ciotti e Open Fiber. Quest’ultima è la società mediante la quale il Gruppo Enel, in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti, opera nel mercato italiano della fibra ottica, la nuova tecnologia utilizzata per le reti internet.



Il progetto “fiber to home”



La realizzazione dei cablaggi e degli altri interventi per la posa e la messa in opera della fibra ottica rientra nel progetto denominato “fiber to home”. In virtù dell’accordo tra le parti, Open Fiber utilizzerà i cavidotti presenti sul territorio comunale, in special modo quelli che alimentano l’illuminazione pubblica, per implementare un cablaggio completo “che consentirà a tutte le unità abitative di essere raggiunte dalla fibra ottica, contrariamente a quanto avviene in questo momento”, come sottolinea la nota stampa pubblicata sul sito del comune di Morciano.



Al momento, infatti, la disponibilità della fibra è solo “fiber to the cabinet”, ossia si ferma ai quadri di derivazione in prossimità della rete stradale. La connettività viene fornita alle abitazioni per mezzo dei vecchi cablaggi in rame utilizzati dalla linea telefonica. Grazie alla realizzazione di una nuova infrastruttura, gli utenti di Morciano potranno navigare in internet ad una velocità, in upload e download, che raggiungerà il Megabit al secondo. Gli interventi sono partiti a novembre e saranno completati nel giro di alcuni mesi, grazie anche all’approvazione del nuovo regolamento inerente ai servizi di telefonia mobile ed alle infrastrutture di rete (che ha permesso di ottenere l’autorizzazione necessaria alla realizzazione del progetto in tempi brevi).



Il commento del sindaco



Il sindaco Giorgio Ciotti, attraverso il canale istituzionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla realizzazione del progetto: “Morciano sarà il primo comune dell’entroterra a dotarsi di questa nuova tecnologia; sarà un vantaggio per le scuole, l’economica locale e la società in generale, entrando a grandi passi nel web del futuro”.



I vantaggi della fibra ottica



Il passaggio alla fibra ottica offre numerosi vantaggi; uno dei principali è certamente l’ampia estensione di trasmissione del segnale, al punto che alcuni impianti si estendono fino a 100 km. In aggiunta, la fibra è in grado di sorreggere una banda molto larga (in tal senso, la fibra è la migliore tecnologia attualmente disponibile) ed è piuttosto facile da installare, dal momento che è possibile posare i cablaggi all’interno di alloggiamenti preesistenti, senza dover effettuare interventi particolarmente invasivi. Inoltre, poiché non prevede componenti metallici, la fibra può essere installata senza problemi anche in aree con interferenze magnetiche.



