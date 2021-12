San Giovanni, continua raccolta donazioni per il gruppo appartamento persone con disabilità

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:20 - 16 Dicembre 2021

La cooperativa sociale Cà Santino presenta la propria attività alla Fiera di S.Lucia.



Lo scorso ottobre, in occasione della "giornata del dono", le associazioni di San Giovanni in Marignano hanno deciso di destinare il ricavato delle iniziative benefiche al gruppo appartamento per persone con disabilità, recentemente inaugurato in via Ferrara. L'appartamento è stato messo a disposizione dall'amministrazione marignanese e curato da Acer, con il coordinamento e la gestione da parte della cooperativa sociale Cà Santino.



Proprio Cà Santino ha presentato le proprie attività domenica scorsa, in occasione della fiera di Santa Lucia: è stata anche l'occasione per rilanciare la giornata del dono e ricordare il conto corrente messo a disposizione da Scuolinfesta aps, che farà da tesoriere per tutte le donazioni - comprese quelle dello spettacolo di danza di domenica prossima (19 dicembre), del concerto della banda e del trenino di Babbo Natale - per poi metterle a disposizione di Cà Santino, per acquisto di tutto ciò che può essere utile agli abitanti dell'appartamento.



CONTO CORRENTE PER DONAZIONI Iban IT89U0709068000019010189559



BIC CCRTIT2TMAL



Causale: Giornata del Dono - Gruppo appartamento per persone con disabilità