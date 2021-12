La piadina romagnola conquista l'Expo Dubai

Attualità

Rimini

| 13:03 - 16 Dicembre 2021



Il profumo fragrante della Piadina Romagnola calda appena cotta ha invaso Expo Dubai che ha ospitato il prodotto simbolo della terra di Fellini e Pascoli. Teatro dell'evento il ristorante Cibus nell'ambito della presentazione della Food Valley regionale all'Esposizione Universale nella metropoli di Dubai, a cura della Regione Emilia-Romagna. In questo contesto è stata presentata, servita e degustata la Piadina Romagnola Igp a operatori economici, giornalisti specializzati e food blogger, grandi gruppi della ristorazione. Il tutto insieme ad altre eccellenze dell'agroalimentare regionale in collaborazione con i loro consorzi.



"Expo Dubai è una bella vetrina di respiro mondiale e la presenza della Piadina Romagnola Igp è il segno tangibile di una Romagna che vuole farsi conoscere con il suo prodotto simbolo – spiega Alfio Biagini, Presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola – Ci riempie d'orgoglio l'avere portato una ventata di Romagna in un consesso internazionale di prestigio come quello, e averlo fatto come territorio nell'ambito del progetto regionale della Food Valley. Gli apprezzamenti ricevuti da operatori economici e della ristorazione, e dalla stampa internazionale presente ci dicono che siamo sulla buona strada nella promozione dei nostri prodotti".



La Piadina Romagnola IGP presente a Expo è stata quella del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola rappresentato a Dubai dalla socia Milena Pagliacci.